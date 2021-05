Un client de démarrage de voiture stupéfait alors que le harnais pour chevaux de 10 £ se vend à des milliers | UK | Nouvelles

L’article avait été stocké dans une boîte poussiéreuse chez le propriétaire avant qu’il ne décide de tenter sa chance pour le revendre. Il a initialement acheté la monture celtique pour 10 £ lors d’une vente de démarrage de voiture à Middlesex dans le cadre d’une «boîte générale de vieilles pièces de monnaie et de morceaux de métal» il y a deux ans – bien que le prix auquel il l’a vendue était 200 fois ce montant.

Miguel Ángel Fuster Aparicio n’avait pas accordé beaucoup d’attention à l’article depuis qu’il l’avait acheté, bien qu’il ait décidé de le valoriser lorsque son beau-père a lu un article de journal sur une découverte similaire.

La pièce a été identifiée par les experts comme une monture de harnais de cheval de la fin de l’âge du fer, avec un design courbe-linéaire gravé avec émail champleve rouge et verre bleu.

Il a été stupéfait d’apprendre que l’objet remonte à 2000 ans à la fin de l’âge du fer et qu’il pourrait lui rapporter environ 2000 £ aux enchères.

La possession rare du paysagiste est passée sous le marteau aujourd’hui et a dépassé ses attentes, récoltant la somme exorbitante de 3800 £ chez Hansons Auctioneers dans le Derbyshire.

M. Aparicio a déclaré: “J’ai regardé la vente aux enchères en direct avec mon partenaire et c’était tellement excitant. Nous avons été ravis du résultat.

“Nous allons célébrer – et je dois acheter quelque chose à mon beau-père. Sans lui, je n’aurais jamais su que c’était potentiellement précieux.”

Les montures décoratives pour chevaux de ce type étaient populaires à l’époque romaine et au début du Moyen Âge, souvent utilisées comme symboles de statut.

Le style unique remonte au sud-est de l’Angleterre, le British Museum en ayant un similaire de Londres.

LIRE LA SUITE: Un invité de Antiques Roadshow refuse de vendre une horloge alors qu’un expert dévoile sa valeur

M. Aparicio a ajouté: “Je n’arrive toujours pas à y croire, j’ai beaucoup de chance. Je l’ai acheté lors d’une vente de démarrage de voiture à Middlesex il y a environ deux ans, peut-être plus longtemps. Je ne me souviens pas exactement. C’était dans une boîte générale de vieilles pièces de monnaie et morceaux de métal pour lesquels j’ai payé environ 10 £.

«Je ne dépense jamais beaucoup en bottes de voiture, mais j’aime acheter de vieilles pièces de monnaie et des petites voitures en métal, ce genre de choses. Quelque chose d’autre a attiré mon attention dans la boîte dans laquelle se trouvait le harnais.

“Je n’avais aucune idée de ce que c’était, ou du fait qu’il était si ancien et si précieux. Après avoir lu l’article, mon beau-père a dit que cela valait peut-être quelque chose, alors nous l’avons présenté à Hansons. Quand j’ai entendu l’évaluation, j’ai pensé: ce n’est pas possible – ce doit être une blague.

“Mais j’ai fait mes recherches sur Internet et je sais maintenant tout sur son histoire. C’est de loin la chose la plus importante que j’ai jamais trouvée lors d’une vente de démarrage de voiture.”

NE MANQUEZ PAS

Révélé: les pays les plus et les moins susceptibles de voter pour le Royaume-Uni [REVEAL]

Kate Middleton a des boucles d’oreilles en diamant de 250k £ de la reine [INSIGHT]

Santander: Vous pouvez obtenir une compensation car la banque s’excuse pour le “ problème ” [UPDATE]

Adam Staples, consultant historique de Hansons, a déclaré: «Nous sommes absolument ravis pour Miguel et sa famille. Quelle trouvaille de coffre de voiture incroyable.

«C’est un exemple impressionnant de monture de harnais de la fin de l’âge du fer en très bon état compte tenu de son âge.

“L’œuvre d’art celtique incorpore un visage d’animal subtilement dissimulé et je m’attendais à une concurrence féroce pour cela aux enchères.”