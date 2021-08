Un clip documentaire montre Biggie Smalls et Tupac Hugging ⋆ .

ComingSoon est ravi de lancer un clip exclusif du documentaire Dernier homme debout qui jette un regard sur Suge Knight et son implication présumée dans la mort des stars du rap Biggie Smalls et Tupac Shakur. Le film est réalisé par Nick Broomfield et sortira dans les salles et à la demande le 20 août. Il promet de présenter “de nouveaux éléments et preuves jamais entendus auparavant”.

« Suge Knight, l’ancien PDG du légendaire label de musique rap Death Row Records, a récemment été condamné à 28 ans de prison pour homicide involontaire et autres crimes violents qui ne sont généralement pas associés à un directeur de disques très prospère. Ce film jette un regard sur le couloir de la mort et comment la culture des gangs de rue de Los Angeles en est venue à dominer le fonctionnement de ses affaires », explique le synopsis officiel. « Le film examine également l’allégation de l’ancien détective du LAPD Russel Poole selon laquelle le meurtre de Biggie Smalls, en représailles au meurtre de Tupac, a été commandé par Suge Knight avec l’aide d’officiers corrompus du LAPD qui travaillaient au noir à Death Row Records. Ces policiers étaient également membres du gang criminel de Suge, les Mob Piru, et avec leurs ressources, ils ont aidé à orchestrer le coup sur Biggie Smalls. Le film produit de nouvelles preuves et des témoins qui ont réellement vu ces officiers du LAPD présents la nuit du meurtre de Biggie, et qui ont également témoigné que des informations critiques avaient été délibérément retenues et dissimulées par le LAPD.

L’exclusivité de ComingSoon Dernier homme debout Le clip se concentre sur le début des carrières de Biggie Smalls et Tupac Shakur et montre des images rares des deux rappeurs s’embrassant avant le début de leur rivalité.

Dernier homme debout sort le vendredi 20 août en salles et à la demande.