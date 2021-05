Un clip rempli d’action de Black Widow dévoilé aux MTV Awards ⋆ .

La prochaine entrée dans l’univers cinématographique Marvel est presque parmi nous et un nouveau Veuve noire Le clip a été créé lors des MTV Movie Awards 2021. Le clip, intitulé «You Got A Plan», présente le héros titulaire essayant de s’échapper dans une voiture de poursuivants armés. C’est un aperçu de certaines des actions auxquelles vous pouvez vous attendre du film, qui sortira en salles et Disney + avec Premier Access le 9 juillet.

Le synopsis officiel du film se lit comme suit:

Natasha Romanoff, alias Black Widow, affronte les parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une conspiration dangereuse liée à son passé survient. Poursuivi par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur. Scarlett Johansson reprend son rôle de Natasha / Black Widow, Florence Pugh joue le rôle de Yelena, David Harbour incarne Alexei / The Red Guardian et Rachel Weisz est Melina. Le long métrage est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige, Veuve noire—Le premier film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel.

Rejoindre Johansson dans le prochain film Marvel est le nominé aux Golden Globe, David Harbour (Choses étranges) comme Alexei alias The Red Guardian, la nominée aux Oscars Florence Pugh comme Yelena Belova, l’actrice lauréate d’un Oscar Rachel Weisz comme Melina, Ray Winstone comme Dreykov, à la tête de The Red Rom et OT Fagbenle comme Rick Mason. William Hurt apparaîtra également une fois de plus comme son personnage de longue date Thaddeus Ross.

Entre les événements de Captain America: guerre civile et Avengers: guerre à l’infini, le film suit Black Widow alors qu’elle affronte les parties les plus sombres de son passé. Poursuivi par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur. Elle a été vue pour la dernière fois Avengers: Fin de partie, où elle s’est sacrifiée pour aider Hawkeye à obtenir la pierre d’âme.