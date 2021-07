Un clip viral du G7 montre que les Royals sont totalement non filtrés

Un clip super old-school de la famille royale assistant à un cocktail chic du G7 en 1991 au palais de Buckingham fait le tour en ligne, et il présente tout le monde, de Sa Majesté la Reine au jeune prince Charles et à la princesse Diana, en passant par le Premier ministre Margaret Thatcher . Le clip est légitime comme regarder un épisode de The Crown prendre vie, et offre un regard totalement non filtré sur la façon dont les membres de la famille royale interagissent avec leurs amis (c’est-à-dire les autres dirigeants mondiaux) dans l’intimité de leurs propres soirées chics.

Mis à part les images de la reine parlant français, Charles discutant de ses lithographies et Diana riant avec des invités, un moment notable montre la reine Elizabeth plaisantant avec l’ancien Premier ministre Ted Heath qu’il est « consomptible » alors qu’il continue de lui parler grossièrement encore et encore. .

Selon The Daily Mail, cette vieille séquence de fête de la famille royale est à l’origine du documentaire de 1992 de la BBC Elizabeth R :

Une tonne de journalistes royaux ont retweeté et commenté la vidéo déterrée, publiée à l’origine par @BenABrittain, avec l’écriture de Valentine Low du Times, “Ce qui est perceptible ici : 1. À quel point la reine est-elle bien informée et articulée et 2. Comment le les hommes, y compris Heath, insistent pour parler d’elle. »

Regardez le clip pour avoir un aperçu révélateur de ce que sont les membres de la famille royale à huis clos au palais de Buckingham, car vous allez littéralement vous sentir comme une mouche sur le mur lors de cette fête. Comme vraiment, attention @ écrivains de The Crown parce que c’est une source incroyable !!!

