Un clone de jeu de calmar gratuit est partout Twitch maintenant

Partout sur Twitch en ce moment, Crab Game – tout comme le Netflix céphalopodique le montre si joyeusement – est un jeu de bataille royale multijoueur où les joueurs s’affrontent dans une série d’événements basés sur des jeux d’enfance. Un par un, ils sont éliminés, jusqu’à ce que le dernier joueur survivant soit sacré vainqueur. Il a été créé par le développeur norvégien, Dani, qui, plus tôt cette année, a trouvé une popularité similaire sur Steam avec le jeu de survie-roguelite, Muck.

Contrairement à la série dramatique du réalisateur Hwang Dong-hyuk, Squid Game, qui critique le capitalisme et fait des commentaires sociaux sur l’inégalité des richesses, Crab Game laisse la politique à la porte. Il s’agit simplement d’écraser les joueurs dans des jeux de hasard et d’adresse, pour obtenir ce doux pogchamp.

Crab Game devient alors encore plus étrange, en mettant un peu de chat vocal Xbox Live à l’ancienne dans le mélange. Le jeu utilise le chat vocal de proximité, mais donne également l’impression que les micros des joueurs sortent d’un mégaphone à côté de chez vous. Dieu merci, le chat vocal peut être désactivé, mais les joueurs vous parleront via des messages, à moins que vous ne le désactiviez également.

Ne vous attendez pas à trouver un gganbu dans Crab Game. Image : Dany

Le gameplay est essentiellement comme Death Run dans Garry’s Mod, s’il avait un skin Spirit Halloween Squid Game. Il existe des jeux tirés directement de la série Netflix, comme Red Light, Green Light et Glass Stepping Stones, bien que peut-être avec une torsion, comme jouer sur un terrain glacé où la friction rejoint les joueurs agressifs pour être votre perte. Les autres types de jeu incluent King of the Hill, cache-cache et un mode de jeu de type Splatoon appelé de manière appropriée Splat, où les joueurs doivent couvrir des tuiles avec la couleur de leur équipe.

Au lieu de participer à une série de jeux d’enfants à la vie ou à la mort avec des inconnus désespérés et criblés de dettes, la base de joueurs de Crab Game est constituée de joueurs ™, qui ne veulent que vous voir mentir dans la défaite. Vous auriez probablement un temps plus civil avec le premier.

Leurs expressions peuvent être simples, mais vous pouvez voir les engrenages de la tromperie tourner derrière leurs yeux.Image: Dani

Lorsque vous démarrez le jeu, vous pouvez soit créer un serveur, soit rejoindre celui de quelqu’un d’autre, mais sachez que c’est Internet : le chat vocal/textuel et les noms de serveur sont exactement ce à quoi vous devez vous attendre. Là encore, j’ai joué avec des aléatoires en ligne tout en étant Noir, donc votre kilométrage peut varier. Lorsque vous perdez, au lieu d’être éliminé par un peloton d’exécution, votre corps explose comme si vous aviez été touché par un coup critique élevé du VATS de style Fallout.

La seule ligne de démarcation entre Crab Game et Squid Game est son esthétique qui comprend une version nonchalante de la bande originale de l’émission, des joueurs portant les combinaisons titulaires et un hall qui agit comme l’aire de repos dans Squid Game. Un détail intéressant à propos du lobby est qu’il y a un bouton rouge au milieu de la pièce. Contrairement aux joueurs qui appuient sur le bouton pour un vote majoritaire pour mettre fin aux jeux de la série télévisée, les joueurs de Crab Game doivent appuyer sur le bouton pour se préparer. , où les joueurs sont laissés dans le hall avec des armes et réduisent leur compétition avant que les lumières ne se rallument.

Le jeu a un peu de jank, ce qui est honnêtement son argument de vente. La physique est si comiquement forte que vous pouvez lancer un joueur de l’autre côté de la pièce avec une batte de baseball ou le lancer en l’air. Les joueurs peuvent être vus flottant au-dessus de plates-formes disparues depuis longtemps, techniquement noyés, mais, vous savez, flottant dans les airs. Oh, et soit certains joueurs sont gganbu avec dieu, soit le jeu peut être piraté. Dans les quelques tours que j’ai joués, où j’ai beaucoup perdu, j’ai vu des joueurs tricher en flottant miraculeusement au-dessus d’un puits de lave. Dans d’autres, le jeu a reconnu qu’ils avaient survécu à Red Light, Green Light, alors qu’ils n’étaient jamais sur le terrain.

Contrairement à Squid Game, jouer à Crab Game ne suscitera pas une forte réaction émotionnelle, en dehors du plaisir que le jeu peut parfois être. À moins que vous n’ayez activé le chat vocal et que vous n’ayez pas résisté à la tempête de Call of Duty au début. Compte tenu du racisme que j’ai vécu en jouant au jeu, je dirais que Crab Game est mieux joué avec un groupe d’amis plutôt qu’avec des étrangers. De plus, c’est gratuit, donc ça aide.