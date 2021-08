Un club de hockey sur glace russe aurait abandonné ses pom-pom girls en raison de «femmes jalouses» ⋆ 10z viral

in

Les athlètes et les pom-pom girls sont un match parfait, mais pour certains, ils ne sont pas sur le point de laisser leur mari devenir la proie d’une pom-pom girl. Le club de hockey sur glace russe AK Bars ressent la chaleur après s’être débarrassé de son équipe de pom-pom girls pour promouvoir une atmosphère plus «familiale» lors des matchs.

Expliquant la décision à la chaîne russe Match TV, le service de presse de l’équipe a déclaré qu’ils avaient organisé des événements de pré-saison sans les pom-pom girls.

Récemment, la légende du MMA Khabib a rejeté les “Cheerleaders, alias Ring Girls”, mais le club a nié que les commentaires du combattant du Daghestan Khabib avaient quelque chose à voir avec sa décision d’abandonner leurs pom-pom girls, déclarant qu’il avait “pris la décision plus tôt” et prenait une direction plus amicale .

« Quand nous leur avons parlé de la décision, bien sûr, les filles étaient bouleversées. Mais nous les rencontrerons à nouveau et leur offrirons des cadeaux de valeur », a déclaré un responsable.

Il y avait aussi des grondements d’épouses jalouses, ce qui était une autre raison pour laquelle ils laissaient leurs pom-pom girls. Selon Barieva, les responsables de l’équipe s’inquiétaient des femmes jalouses en colère contre leurs maris.

« Les arguments étaient que les femmes des autres ne réagissaient pas très bien aux belles filles. Par conséquent, le club a décidé d’abandonner complètement les services du groupe de soutien », a déclaré Barieva à propos de la nouvelle configuration sans danseur.

« Voulez-vous obliger tout le monde à porter une burqa ? » Contrecoup après qu’un club de hockey sur glace russe a abandonné les pom-pom girls à cause d’épouses « jalouses » — RT Sport News https://t.co/0oJuPk3rYI – Konspiracy Kitty (@Konspiracy_Cat) 30 août 2021

Les pom-pom girls sont une partie essentielle des divertissements sportifs. Je ne sais pas pourquoi ils n’obtiennent pas le crédit qu’ils méritent à juste titre.

J’espère qu’ils pourront réintégrer les pom-pom girls, ils ont aussi besoin de travail.

Découvrez ci-dessous une partie de l’équipe aujourd’hui disparue:

