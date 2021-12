Un cochon d’Inde aveugle et sourd cherche une maison spéciale pour Noël

Le personnel espère que Blizzard trouvera une maison avec un ami qui pourra être ses yeux et ses oreilles (Photo: RSPCA)

Blizzard n’est pas votre cobaye moyen.

Aveugle, sourd et manquant de ses dents du bas – la petite créature a un ensemble de besoins particuliers et s’est bien adaptée à ses capacités uniques, car il sent son moyen de se déplacer.

Maintenant, Blizzard est à la recherche d’une maison très spéciale qui a un cochon d’Inde guide pour l’aider – mais la trouvera-t-il à temps pour Noël ?

Blizzard est arrivé aux soins de la RSPCA plus tôt ce mois-ci après avoir été signé par son ancien propriétaire.

Rebecca Alber de Danaher Animal Home, dans l’Essex, qui s’occupe de Blizzard et d’un certain nombre d’autres cobayes de la même maison, a déclaré : » Blizzard est issu d’un foyer composé de plusieurs cobayes. Leur propriétaire était devenu envahi par les piggies et a décidé qu’il était dans leur intérêt de leur trouver de nouvelles maisons, nous avons donc pris un numéro pour le relogement.

« Il est vite devenu évident que Blizzard n’était pas votre cobaye moyen. Ce gentil garçon a malheureusement des problèmes de santé qui ont été causés par sa génétique en raison de sa coloration, connue sous le nom de « blanc mortel ».’

Il est venu en traîneau (Photo: RSPCA)

Le personnel s’est rapidement rendu compte que Blizzard est complètement aveugle et sourd, et qu’il n’a pas non plus d’incisives inférieures.

« Cela signifie que ses incisives supérieures auront besoin d’un ébavurage régulier pour éviter qu’elles ne poussent trop et ne lui fassent mal ou l’empêchent de pouvoir se nourrir », ajoute Rebecca.

Le gène « blanc mortel », ou microphtalmie, se produit lors de la reproduction de certaines couleurs de cobayes ensemble. C’est un problème qui peut également causer des problèmes chez d’autres espèces, comme les chiens de couleur merle.

Les cobayes « Lethal white » sont génétiquement compromis et ont généralement de graves problèmes de santé et peuvent avoir une durée de vie plus courte.

Selon le Royal Veterinary College, les cobayes « blancs mortels » sont le résultat d’un gène récessif présent chez les porcs de couleur rouan et dalmatien.

Les cobayes « Lethal white » manquent de pigmentation, ils sont donc toujours blancs avec des yeux roses et sont presque toujours aveugles et sourds.

« Ce serait incroyable de lui trouver une petite amie ou une meilleure amie qui puisse le nourrir et être ses yeux et ses oreilles » (Photo: RSPCA)

Ramener Blizzard chez lui sera une véritable responsabilité, et tout adoptant potentiel doit tenir compte de l’engagement financier de ses besoins et des soins dont il aura besoin tout au long de sa vie.

Ces cobayes peuvent également avoir besoin d’une cage à un niveau avec une disposition fixe pour les aider à naviguer. Ils auront besoin d’examens dentaires et vétérinaires réguliers et il est important de surveiller de près leur poids.

« Heureusement, les problèmes de santé de Blizzard ne semblent pas trop l’affecter, ni sa qualité de vie, car il est né de cette façon et c’est tout ce qu’il a jamais connu », a déclaré Rebecca. «Il manœuvre bien autour de son enclos, à tâtons, et ne heurte qu’occasionnellement des choses. Il ne panique cependant pas et part dans une direction différente.

Plus : Animaux



«Nous aimerions trouver à Blizzard une nouvelle maison aimante avec des propriétaires qui comprennent son état de santé et peuvent lui garantir une vie merveilleuse, quelle que soit la durée de sa vie.

« Ce serait incroyable de lui trouver une petite amie ou une meilleure amie qui puisse le nourrir et être ses yeux et ses oreilles. »

Blizzard n’est qu’un des milliers d’animaux que la RSPCA a sauvés cet hiver. L’organisme de bienfaisance exhorte le public à se joindre au sauvetage ce Noël et à aider nos sauveteurs de première ligne à être là pour plus d’animaux dans le besoin.

Pour en savoir plus sur Blizzard, visitez le site Web de Danaher.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Chat plus âgé câlin face au deuxième Noël dans un refuge alors que les familles choisissent des chatons à la place



PLUS : Une promenade festive de chiens de saucisse à Londres voit des cabots habillés en dinde, des bonhommes de neige et des elfes



PLUS : Un dégustateur d’aliments pour animaux aime vraiment manger le dîner d’un chien

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();