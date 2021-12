Un code civil uniforme devrait être mis en œuvre en Inde comme un véritable hommage à Babasaheb Ambedkar : Nishikant Dubey du BJP au Parlement

Nishikant Dubey a déclaré que bien que la CrPC soit la même pour tous les citoyens du pays et malgré 75 ans d’indépendance, la constitution n’a pas été mise en œuvre.

Le député du parti Bharatiya Janata, Nishikant Dubey, a déclaré aujourd’hui à Lok Sabha que la mise en œuvre du Code civil uniforme sera un véritable hommage au Dr Bhim Rao Ambedkar, l’architecte de notre Constitution. Il a déclaré que bien que l’Inde ait été divisée au nom des hindous-musulmans, il est temps que l’article 44 de la Constitution soit mis en œuvre.

« Le pays a été divisé sur la base de la religion en 1947. Malgré cela, l’Inde est restée un pays laïc. Récemment, la Haute Cour d’Allahabad a rendu un jugement et a ordonné ou conseillé que le principe directeur de l’article 44 de la constitution, nous avons célébré le jour de la constitution le 26 novembre, dit que le Code civil commun doit être mis en œuvre dans ce pays », a déclaré Dubey à Lok Sabha. .

Il a déclaré que bien que la CrPC soit la même pour tous les citoyens du pays et malgré 75 ans d’indépendance, la constitution n’a pas été mise en œuvre.

« C’est un grand pays et incroyable en soi, à travers le monde, si un changement est apporté sur la base de la religion, alors c’est dans CrPC, comme CrPC séparé pour les musulmans, hindous ou chrétiens car chaque religion a des clauses de punition différentes, mais ici, la CrPC est la même mais depuis tant d’années, après 75 ans d’indépendance, ce Code Civil Uniforme, cette constitution n’a pas été mise en œuvre. Pour cela, un tribunal est intervenu. Par conséquent, je veux demander au gouvernement qu’une loi soit adoptée pour mettre en œuvre le Code civil uniforme », a déclaré Dubey.

का बँटवारा 1947 में हिन्दू व मुस्लिम के नाम पर हो गया। के 75 साल बाद देश में संविधान का ऑरटीकल 44 यानि समान नागरिक संहिता लागू चाहिए । बाबा साहब अंबेडकर जी श्रद्धांजलि होगी pic.twitter.com/AXLvQIEOrH – Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) 1er décembre 2021

Rappelons que la Haute Cour d’Allahabad avait déclaré le 18 novembre que l’UCC est aujourd’hui une nécessité et une exigence obligatoire en Inde. Le CH a demandé au Centre d’examiner la mise en œuvre du mandat de l’article 44.

De nombreux partis d’opposition, dont le Congrès et l’AIMIM d’Asaduddin Owaisi, ont déclaré dans le passé que l’UCC ne convient pas à l’Inde et qu’il est difficile de l’appliquer ici.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.