L’industrie minière Bitcoin (BTC) peut vouloir accélérer sa transition vers les sources d’énergie verte et réduire les risques d’un autre recul réglementaire, car les principaux climatologues mondiaux ont déclaré que « l’influence humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent. au moins les 2000 dernières années.

Au cours des derniers mois, de nombreux gouvernements et particuliers ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’impact de l’exploitation minière de Bitcoin sur le climat mondial et à la manière dont elle peut contribuer au changement climatique. Alors que les mineurs en général se sont tournés vers le soi-disant « bitcoin vert », de nombreux acteurs de l’industrie de la cryptographie ont également travaillé pour réfuter les arguments entourant l’impact environnemental de l’extraction de Bitcoin.

Ces dernières semaines, cependant, cette histoire particulière autour de Bitcoin s’est apparemment affaiblie. Mais maintenant, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) soutenu par les Nations Unies Il a averti le monde et ses gouvernements qu’au cours des vingt prochaines années, la planète se réchauffera de 1,5 ° Celsius si des mesures drastiques ne sont pas prises pour éliminer la pollution par les gaz à effet de serre. site.

L’évaluation, menée par plus de 200 scientifiques, remet en cause l’objectif principal de l’Accord de Paris : limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2, de préférence 1,5° Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels.

Selon ., Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a qualifié le document de “code rouge pour l’humanité” et a déclaré que “cela doit ressembler à une condamnation à mort pour le charbon et les combustibles fossiles avant qu’ils ne détruisent notre planète”.

Pendant ce temps, après que la Chine a récemment réprimé l’industrie minière locale de Bitcoin, on estime que la dépendance du réseau vis-à-vis du charbon et des combustibles fossiles a diminué.

Mati Greenspan, fondateur de Économie quantique , a déclaré à Cryptonews.com que,

“Bien qu’il soit difficile, voire impossible, d’acquérir des données concrètes en crypto en raison de la nature anonyme de l’industrie, ce qui est clair, c’est que la sortie de la Chine de l’exploitation minière de Bitcoin a servi à accélérer la transition vers une énergie plus propre pour ce type d’opération” .

« C’est pratiquement sans danger »

Les nombreuses conclusions du rapport du GIEC incluent les points suivants :

chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que n’importe quelle décennie qui l’a précédée depuis 1850 ; la plage probable de l’augmentation totale de la température de surface mondiale causée par l’homme entre 1850-1900 et 2010-2019 est de 0,8 ° C à 1,3 ° C, la meilleure estimation étant de 1,07 ° C ; L’influence humaine est très probablement le principal moteur du recul mondial des glaciers depuis les années 1990 et de la diminution de la superficie de la banquise arctique entre 1979-1988 et 2010-2019, ainsi que de la diminution de la neige dans certaines parties du monde ; il est pratiquement certain que la partie supérieure de l’océan mondial s’est réchauffée depuis les années 1970 et l’influence humaine en est probablement le principal moteur ; Le changement climatique induit par l’homme affecte déjà de nombreux événements météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde ; Chaque 0,5 °C supplémentaire de réchauffement climatique provoque des augmentations clairement perceptibles de l’intensité et de la fréquence des extrêmes de chaleur, y compris les vagues de chaleur et les fortes précipitations, ainsi que les sécheresses agricoles et écologiques ; il est pratiquement certain que la surface terrestre continuera à se réchauffer davantage que la surface océanique (probablement 1,4 à 1,7 fois plus) ; il est pratiquement certain que l’Arctique continuera à se réchauffer plus que la température de surface mondiale, avec une confiance élevée au-dessus du double du taux de réchauffement planétaire.

Le rapport conclut :

“L’ampleur des changements récents dans l’ensemble du système climatique dans son ensemble et l’état actuel de nombreux aspects du système climatique sont sans précédent depuis de nombreux siècles ou des milliers d’années.”

Limiter le réchauffement climatique d’origine humaine à un niveau spécifique nécessite de limiter les émissions cumulées de CO2, d’atteindre au moins zéro émission nette de CO2, ainsi que de fortes réductions des autres émissions de gaz à effet de serre, a-t-il déclaré. “Des réductions fortes, rapides et durables des émissions de CH4 [metano] ils limiteraient également l’effet de réchauffement résultant d’une diminution de la pollution par les aérosols et amélioreraient la qualité de l’air. »

