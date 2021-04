Un collecteur de fonds d’Obama dit qu’il était un atout de renseignement américain, allègue les “ abus ” d’une agence d’espionnage ⋆ .

Imaad Zuberi, un important collecteur de fonds démocrate qui risque 12 ans de prison, a déposé une plainte extraordinaire auprès du principal chien de garde de la CIA, alléguant avoir été témoin de «problèmes flagrants, abus, violations de la loi» tout en travaillant comme un atout pour le renseignement américain, selon des documents et des entretiens. .

Zuberi, de Los Angeles, a récemment embauché l’avocat général par intérim à la retraite de la CIA, Robert J. Eatinger Jr., pour examiner son cas et l’aider à faire appel de sa condamnation dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux.

Après avoir examiné les preuves, y compris les communications secrètes entre Zuberi et ses prétendus gestionnaires de la CIA qui ont été énumérées dans un dépôt secret de la loi sur la protection des informations classifiées dans son affaire pénale, Eatinger a préparé et déposé deux plaintes à l’inspecteur général de la CIA au début du mois.

Peu de temps après, l’ancien avocat de la CIA a télécopié des lettres aux membres clés des comités du renseignement de la Chambre et du Sénat les alertant des allégations et leur proposant de partager un résumé confidentiel si l’IG n’ouvrait pas officiellement une enquête.

Le nouveau directeur du renseignement national Avril Haynes et le directeur de la CIA William Burns ont également été alertés des plaintes, selon les lettres du Congrès examinées par Just the News.

Eatinger, un avocat très respecté de la communauté du renseignement qui a pris sa retraite de la CIA il y a environ dix ans, a utilisé un langage indubitable tiré des lois du renseignement pour décrire au Congrès la nature des allégations de Zuberi.

Il a écrit qu’il avait «soumis deux rapports à l’Inspecteur général par intérim de la Central Intelligence Agency (CIA) qui contenaient des plaintes ou des informations concernant des problèmes graves ou flagrants, des abus, des violations de la loi ou du décret, ou des carences liées à l’administration de financement ou opérations d’une activité de renseignement. »

Il a ajouté que si la CIA ne confirmait pas qu’elle «transmettra les rapports aux comités du renseignement dans les 14 jours, nous le ferons directement».

Le porte-parole de l’équipe juridique de Zuberi, Chad Kolton, a refusé de commenter. Un porte-parole de la CIA n’a pas immédiatement retourné un appel et un e-mail demandant des commentaires mercredi soir.

La lettre de Eatinger au Congrès n’identifiait pas officiellement Zuberi, mais indiquait plutôt qu’il agissait au nom d’un client citoyen américain. Mais plusieurs sources ont confirmé à Just the News que les informations contenues dans les plaintes de l’IG concernaient Zuberi et que son nom figurait dans les mémos.

Pendant deux décennies, Zuberi a été une figure plus grande que nature sur la scène politique, côtoyant les républicains et les démocrates de la Californie à Washington alors qu’il levait des millions pour des campagnes et gérait une entreprise internationale prospère. Il s’est frotté les coudes avec Obama, Hillary Clinton, Joe Biden, John McCain et Lindsey Graham, tout en gardant sa relation avec la maman de la CIA.

Just the News a rapporté le mois dernier que, alors qu’il travaillait en tant que groupeur pour collecter des millions pour la campagne 2012 de Barack Obama, la campagne 2016 d’Hillary Clinton et le comité inaugural de Donald Trump, Zuberi avait travaillé comme un atout pour le renseignement américain sur les opérations de contre-terrorisme et de contre-espionnage à travers le monde. au début des années 2000. Sa relation avec la communauté du renseignement a été révélée pour la première fois lorsqu’un dossier secret de la CIPA a été mentionné dans un dossier judiciaire non scellé dans son affaire pénale. Le Wall Street Journal a récemment confirmé les reportages de Just the News.

Mais le monde de Zuberi s’est effondré lorsque les procureurs ont commencé à enquêter pour savoir si son argent pour l’inauguration de Trump provenait de sources étrangères. En fin de compte, ce n’est pas le cas. Mais les procureurs ont découvert d’autres crimes impliquant des dons illégaux d’étrangers et de paille, des violations fiscales et une infraction de lobbying étranger. Zuberi a accepté de plaider coupable à la fin de l’année dernière, puis il a été condamné en février à 12 ans de prison, l’une des peines les plus sévères jamais condamnées pour des délits de campagne et de lobbying. La sentence inattendue l’a incité à faire appel et à embaucher Eatinger pour prendre les devants.

Le spectre d’un donateur politique majeur – maintenant reconnu coupable d’un crime fédéral – travaillant secrètement pour la CIA semble arraché à un scénario hollywoodien. Le fait que l’ancien meilleur avocat d’espionnage de la CIA ait rejoint son équipe juridique n’a fait qu’ajouter à l’intrigue d’un film.

Mais les plaintes de l’IG soulèvent des problèmes plus graves, y compris la possibilité que des personnalités politiques américaines, des citoyens américains et une organisation de presse aient été utilisés volontairement ou non pour des opérations d’espionnage.

Selon plusieurs sources proches des plaintes, Eatinger a allégué à l’inspecteur général que Zuberi:

a été chargé parfois par les services de renseignement américains de glaner des informations ou d’essayer d’accomplir certaines tâches avec certains membres du Congrès, y compris un éminent sénateur républicain américain. La CIA n’est pas censée cibler, espionner ou influencer les membres du Congrès. a été impliqué dans une opération clandestine qui a utilisé une organisation journalistique américaine pour mener des contre-mesures et influencer des opérations dans un pays étranger. La CIA n’est pas censée utiliser des organisations journalistiques ou des journalistes pour la couverture opérationnelle. a été invité par un haut fonctionnaire de la CIA à faire un investissement privé dans une société américaine de drones alors même que Zuberi faisait l’objet d’une enquête criminelle du ministère de la Justice. a observé ce qu’il croyait être un atout du renseignement américain s’impliquant dans le projet de lobbying de Zuberi au Sri Lanka, un projet qui a abouti à des accusations criminelles contre Zuberi impliquant la loi sur l’enregistrement des agents étrangers. Les services de renseignement américains ont demandé à une équipe de nettoyage de supprimer des courriels, des documents et d’autres preuves de son travail de renseignement de son ordinateur plus tard, pour être accusé par le ministère américain de la Justice d’entraver la justice avec la suppression.