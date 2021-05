Un collègue donne un alibi à Mollie Tibbetts ‘Boyfriend’ ⋆ .

Les procureurs ont appelé un seul témoin de réfutation pour réfuter les suggestions des avocats de la défense selon lesquelles le petit ami de l’époque du meurtre était victime Mollie Tibbetts a joué un rôle direct dans son assassinat.

Tibbetts a disparu le 18 juillet 2018. Avocats de la défense pour meurtre accusé Cristhian Bahena Rivera ont insinué que Dalton Jack a trompé Tibbetts et a peut-être joué un rôle dans son assassinat. Jack a nié tout acte répréhensible.

Nick Wilson, un directeur qui supervisait Jack dans une entreprise de construction, a témoigné jeudi qu’il connaissait Jack depuis environ cinq ans. Il a dit que Jack a commencé à travailler à Amana, dans l’Iowa, le lundi 16 juillet 2018. Mardi, l’équipe a déménagé à un emploi sur la route 61 près de Dubuque à la frontière du Wisconsin. Il a déclaré que ses hommes et lui avaient séjourné à l’hôtel Days Inn à environ 10 minutes d’un chantier tout en effectuant de lourds travaux de construction sur un pont routier.

Les 17, 18 et 19 juillet, Wilson a témoigné que Jack était à Dubuque pour effectuer les travaux de réparation du pont. Les fiches de paie remplies par Wilson, en tant que gérant de Jack, indiquent que Jack a travaillé de 5 h 30 à 19 h le 18 juillet. Wilson a déclaré que l’équipage retournait généralement dans un hôtel de la région, faisait un barbecue ensemble, avait quelques bières et jouait un jeu de «sacs» avant de se coucher tôt afin de se reposer suffisamment pour commencer à travailler le lendemain. Il a dit que la routine avait été suivie le 18 juillet lorsque Tibbetts avait disparu.

Le lendemain, Wilson a déclaré que Jack était présent pour commencer les travaux, mais que la pluie a forcé l’arrêt des travaux vers 14 h. L’équipage est rentré à l’hôtel tôt ce jour-là.

Wilson a dit que Jack était éloigné le 19.

«Il agissait plutôt mal, ne parlait pas vraiment avec nous – vous savez, le groupe, et juste un peu triste», a déclaré Wilson.

“Plus tard”, a déclaré Wilson, Jack lui a dit qu ‘”il n’avait pas parlé à Mollie depuis 18 heures et il commençait à s’inquiéter.”

“Et personne n’avait entendu parler d’elle, aucun des amis qu’il avait contactés,” continua Wilson. «Et il allait peut-être partir cette nuit-là pour aller déposer un rapport de personne disparue à 24 heures – et il m’a dit qu’il ne serait peut-être pas au travail le vendredi prochain.

Wilson a témoigné qu’il était inquiet pour Jack et a accepté de lui permettre de s’absenter du travail le lendemain.

Jack ne s’est pas présenté au travail vendredi. Wilson a dit qu’il croyait que Jack était retourné à Brooklyn, dans l’Iowa, pour rechercher des Tibbetts.

Le reste de l’équipage a terminé le travail vendredi. Wilson a déclaré qu’il avait quitté le chantier tôt pour se joindre à la recherche de Tibbetts lui-même. Le trajet de la région de Dubuque à Brooklyn, Iowa, où Tibbetts a disparu, lui a pris environ deux heures.

Wilson a déclaré que Jack était connu pour être à l’heure au travail.

La défense a défié Wilson en lui demandant s’il avait été interrogé par les autorités. Jack a dit que le FBI lui avait parlé pour confirmer les allées et venues de Jack.

Wilson a déclaré qu’il avait été contacté «quelques semaines avant» le procès «par le shérif» pour «donner à Dalton [Jack] un alibi.”

Il a dit qu’on ne lui avait jamais demandé de produire des documents relatifs à l’affaire jusqu’à récemment.

Avocat de la défense Jennifer Frese a demandé si l’équipage s’était saoulé jeudi lorsque la journée de travail avait été coupée par la pluie. Wilson a dit qu’il avait quelqu’un d’autre le conduire au magasin jeudi parce qu’il ne passerait pas un test d’alcootest s’il était arrêté. Frese a également tenté de suggérer que les équipes de travail étaient ivres les soirs de travail réguliers; Wilson a dit «non» à ces suggestions.

«Si Dalton Jack avait initialement dit aux forces de l’ordre qu’il s’était douché cette nuit-là et avait regardé ‘Rush Hour One’ dans sa chambre, seriez-vous en désaccord avec cette déclaration?”

Le juge a rejeté une objection.

«Je ne me souviens pas», a déclaré Wilson.

Il a précisé qu’à part les jeux de jardin et les grillades, il ne savait pas exactement ce que faisait Jack parce qu’il n’était pas avec lui à chaque minute et n’était pas dans sa chambre.

Frese a déclaré qu’un autre travailleur partageait la chambre avec Dalton Jack cette nuit-là et aurait été un meilleur témoin d’alibi.

Wilson a déclaré qu’il n’était pas au courant que Tibbetts et Jack avaient des problèmes avec leur relation jusqu’à ce qu’il entende cette théorie pendant le procès.

L’État a mis fin à sa réfutation après le témoignage de Wilson. Les instructions du jury et les plaidoiries doivent suivre, a déclaré le juge.

Dalton Jack a témoigné plus tôt dans l’affaire en contre-interrogatoire qu’il avait reçu un message Snapchat de Tibbetts vers 22 h 30 le 18 mai. Il a dit qu’il ne se rappelait pas avoir dit à la police que la dernière fois que quelqu’un avait vu Tibbetts était vers 10 heures. : 30 h le jour de sa disparition. Les autorités pensent que Tibbetts a disparu plus tôt.

Jack a convenu qu’il croyait que Tibbetts était son «véritable amour».

Avocat de la défense Chad Frese a demandé à Jack s’il avait déjà dit aux autorités qu’il avait terminé son travail à 18h30, regardé «Rush Hour One» et s’était endormi le jour de la disparition de Tibbetts.

FRESE: «Votre témoignage aujourd’hui est que vous étiez avec les garçons en train de jouer à des jeux et de boire de la bière, n’est-ce pas?» JACK: «Oui.» Q: Vous avez donc raconté aux officiers le 27 juillet une histoire différente, n’est-ce pas? R: Je suppose que oui.

Frese a montré à Jack un rapport de police pour rafraîchir ses souvenirs.

Frese a plus tard acculé Jack au sujet de la dissimulation d’informations à la police:

FRESE: «Vous avez également dit aux officiers. . . informations que vous avez cachées auparavant. Droite?” JACK: “Correct.” Q: Et cette information que vous avez cachée auparavant était que vous aviez eu une relation avec une femme autre que Mollie. Droite? R: Correct. [The judge overruled an objection.] Q: Qui était cette femme? R: Son nom était Jordyn Lamb. Q: Et qu’est-ce que vous avez dit aux officiers était la raison pour laquelle vous avez caché cette information? R: Je n’ai pas jugé nécessaire. Q: Vous ne l’avez pas jugé nécessaire? R: Je ne pensais pas que c’était pertinent pour l’affaire. Q: Donc, vous ne pensiez pas qu’il était pertinent de dire aux agents des forces de l’ordre que vous aviez une liaison avec votre «véritable amour» n’était – n’était pas pertinent dans l’affaire? R: J’avais 19 ans. Q: Et alors? [The judge sustained an objection from the prosecution.] Q: Expliquez-moi ce que vous entendez par là? R: j’avais 19 ans; c’était le début de la relation et j’ai foiré une fois. Mollie le savait et nous l’avons dépassé. Q: C’était donc le début de la relation que vous aviez une liaison avec Mollie? R: Oui. Q: Alors, donnez-moi un laps de temps pour savoir quand vous avez eu cette liaison avec Mollie. Quelle date? R: Je ne me souviens pas des dates exactes, mais ce n’était même pas un an après que nous ayons commencé à sortir ensemble. Q: Alors, donnez-moi une date? R: Je ne me souviens pas de la date exacte. Q: Donnez-moi une date approximative, s’il vous plaît. R: Euh, août 2017, je pense que ce serait le cas. Ou 2016. Q: Parce que les officiers vous en ont parlé, et vous, euh, leur avez donné des détails sur la façon dont Mollie a appris cela, n’est-ce pas? R: Oui. Q: Mollie était contrariée que vous l’ayez trompée, n’est-ce pas? R: Oui. Q: Et vous leur avez donné la date de l’automne 2017. N’est-ce pas? R: Oui. Q: Alors – R: Je pense. Q: Encore une fois, cette relation que vous aviez avec Jordyn Lamb, euh – dites-nous comment elle a évolué. R: Je ne me souviens pas. Q: Vous avez commencé à la créer sur Snapchat, n’est-ce pas? R: Cela semble juste. Q: Eh bien, ai-je raison ou ai-je tort? R: Oui, vous avez raison. Q: Vous avez commencé à lui envoyer des Snapchats; pourquoi as-tu commencé à lui envoyer des Snapchats? R: Pourquoi quelqu’un fait-il quelque chose de mal? Q: Je vous pose cette question. R: Je ne sais pas. Q: Vous ne savez pas pourquoi vous avez commencé à envoyer des Snapchats à une femme? R: Correct. Q: Eh bien, vous vouliez être avec elle, non? R: J’imagine que ce serait oui. Q: D’accord. Eh bien, je ne veux pas que vous imaginiez, je veux que vous me disiez pourquoi vous l’avez fait. R: Oui. Q: Vous vouliez nouer une relation avec Jordyn Lamb, n’est-ce pas? R: Oui.

Frese a précisé que c’était fin 2017 ou début 2018, pas 2016, comme l’a dit Jack.

«Je vous ai dit que je ne me souvenais pas des dates», a déclaré Jack.

Frese a tenté de suggérer à Jack d’utiliser Snapchat parce que les messages avaient disparu. Jack a dit que c’était simplement sa principale forme de communication.

Frese a également suggéré que Jack ait dit à Lamb qu’elle était «la fille la plus attirante» qu’il ait jamais rencontrée. Jack a dit qu’il ne se souvenait pas précisément de ce qu’il avait dit. Les procureurs se sont opposés à une enquête supplémentaire sur la question.

«N’as-tu pas dit à Jordyn que tu allais rompre avec Mollie? Demanda Frese.

«Je ne me souviens pas non plus», a déclaré Jack.

Plus tard, Jack a déclaré que «Mollie savait» qu’il avait des «relations sexuelles» avec Lamb. Il a témoigné que Mollie a utilisé son téléphone alors qu’il dormait une nuit.

«Est-ce que c’était avant ou après que Jordyn Lamb vous ait fait exploser en le disant à Mollie?» Demanda Frese.

Jack a dit que c’était à peu près à ce moment-là.

Frese a ensuite interrogé Jack au sujet d’un «homme mystérieux» vêtu de noir se promenant dans Brooklyn, Iowa, que Jack a dit avoir vu et signalé à la police après la disparition de Tibbetts.

«Je crois que je tondais la pelouse et il est juste passé», a déclaré Jack. «Il était, euh, grand, portait un pantalon ample avec une chaîne.

«Tout habillé de noir?» Demanda Frese.

«Si c’est ce que dit le rapport, alors oui», répondit Jack.

L’accusé Bahena Rivera a déclaré mercredi que deux inconnus vêtus de noir – l’un avec une arme à feu, l’autre avec un couteau – sont apparus dans son salon, vraisemblablement par une porte non verrouillée, et l’ont forcé à conduire pour trouver un «coureur» à Brooklyn, Iowa. , le 18 mai 2018. L’homme avec le couteau est sorti de la voiture, a marché sur la route et est finalement revenu à la voiture de Rivera pendant que l’autre homme était assis à l’arrière avec une arme à feu, a témoigné Rivera. Il a dit que les hommes l’ont forcé à conduire sur la route jusqu’à un endroit où ils ont mis un objet dans son coffre. Il a dit qu’ils lui avaient dit de se rendre à l’endroit où le corps de Tibbetts avait finalement été jeté. C’est là, dit-il, qu’il a appris qu’un corps était dans sa malle. Il a dit qu’il n’avait pas raconté l’histoire à la police parce que les hommes avaient identifié sa fille et la mère de sa fille et avaient menacé de les tuer s’il parlait.

Les autorités disent que Bahena Rivera a avoué lors d’un entretien avec la police avoir approché Tibbetts parce qu’il la considérait comme attirante. Il a déclaré lors de l’entretien qu’elle était devenue furieuse et avait menacé d’appeler la police. Il a dit qu’il avait «évanoui» ce qui s’était passé par la suite. La prochaine chose dont il se souvenait était de conduire sur la route avec les écouteurs ou les écouteurs de Tibbetts dans sa voiture et que son corps était dans le coffre.

Lors du repassage par les procureurs, on a demandé à Bahena Rivera s’il était d’accord pour dire que vous êtes le seul à pouvoir emmener la police sur le corps de Mollie Tibbetts?

«Oui», a répondu le défendeur.

[images via the Law&Crime Network]

