un collier intelligent pour chiens

01/06/2022 à 12:49 CET

Les traqueurs d’animaux existent depuis des années, mais Invoxia cherche à changer les choses, ce qu’ils ont démontré au CES 2022 avec un nouveau collier intelligent qui peut surveiller les signes vitaux de votre chien. Et bien sûr, le collier intelligent fonctionne également comme un GPS et un tracker d’activité pour votre animal de compagnie.

Les trackers d’activité pour chiens reposent généralement sur une combinaison d’accéléromètres et de capteurs GPS. L’approche d’Invoxia est un peu différente. Pour surveiller les signes vitaux tels que les fréquences cardiaques et respiratoires au reposInvoxia dit avoir travaillé avec des cardiologues vétérinaires certifiés pour développer une intelligence artificielle d’apprentissage en profondeur qui utilise des capteurs radar miniaturisés, du même type que le radar Soli que Google a utilisé dans ses téléphones Pixel 4.

Invoxia n’est pas la seule technologie pour animaux de compagnie à suivre les signes vitaux des chiens. Cependant, ils sont plus destinés aux vétérinaires qu’aux propriétaires d’animaux typiques et n’incluent pas le suivi GPS. Le collier Invoxia se distingue par la combinaison d’un traceur GPS traditionnel avec un moyen non invasif de suivre les signes vitaux. Il prend en charge Bluetooth, Wi-Fi, GPS et LTE-M, et dispose d’alertes d’évasion et d’un buzzer intégré.