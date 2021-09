Un combat de bisons sur la route de Yellowstone filmé

in

Le National Park Service a partagé des images montrant un bison de 2 000 livres éperonnant un autre bison et envoyant brièvement son rival dans les airs.

“Pendant la saison du matin, les bisons mâles peuvent être très agressifs, bien que tous les bisons et autres animaux sauvages puissent être dangereux et vous donner un coup de fouet !” le service du parc a écrit dimanche sur Instagram. « N’oubliez pas de toujours garder vos distances, à 25 mètres des bisons et des élans ; À 100 mètres de toute autre faune.

Dans les images, capturées dans le parc national de Yellowstone en août 2020, le bison dominant s’enfonce dans son rival avec une technique qui ferait envie à n’importe quel joueur de ligne de la NFL.

Le choc des titans s’est produit pendant la saison des amours, ou le rut, alors que les automobilistes regardaient des deux côtés de la route. Les téléspectateurs remarqueront que deux veaux s’éloignent rapidement.

Yellowstone abrite environ 4 700 bisons. L’accouplement a lieu de fin juillet à août. Les veaux naissent en avril ou mai suivant.

La plupart des touristes considèrent les bisons comme des créatures dociles, mais les bisons peuvent courir à 30 mi/h et sont étonnamment agiles. Les touristes sont sages de leur offrir une large couchette.