Un combat éclate pendant la bataille de Bone Thugs-N-Harmony et de Three 6 Mafia Verzuz

Verzuz/Triller

Ce n’était certainement pas tout l’amour entre Bone Thugs-N-Harmony et Trois 6 Mafia lors de la bataille de Verzuz du groupe … avec une bagarre éclatant entre les deux qui a provoqué l’arrêt du spectacle.

La confrontation très attendue a eu lieu jeudi au Hollywood Palladium, Bone Thugs’ Os Bizzy a terminé un verset, puis a appelé les membres de Three 6 pour « se moquer de lui ». Bizzy dit: « Oui, yo … Oui, avant même que nous commencions, ta vilaine mère ****** ne va pas se moquer de moi pendant que je suis sur la scène de mère *****. Comme tout droit le bordel. » Bizzy semble alors jeter une bouteille d’eau vers le côté de Three 6 … et l’enfer se déchaîne.

Vous pouvez voir des poings voler, entendre des insultes et des membres de Three 6 se précipiter aux côtés de Bone Thugs.

Heureusement, en peu de temps, la sécurité et les membres de chaque équipe ont réussi à calmer la situation et le spectacle a repris.

Lorsqu’il est revenu sur scène, Bizzy s’est excusé en disant : « Je veux m’excuser auprès de tout le monde ici. Des deux côtés. Je n’essaie pas de foutre cette merde. Pardonnez-moi. Gardons le fête mère ******’ va.

Il y avait des preuves avant le spectacle que les choses pourraient devenir difficiles entre les deux groupes, Bizzy avait déjà appelé trois 6 Mafia « adorateurs du diable », postant sur IG, « Maintenant grâce à JESUS ​​CHRIST, tout EST possible mais vous voulez prouver que vous ne le ferez pas un nigaud punk adorant le diable dénonce alors satan sur cette PLATEFORME BIG ASS CE SOIR ! JE VOUS DÉFIE TOUS !! »

Le reste de l’émission s’est déroulé sans problème et a vu des apparitions d’invités de Terrence Howard, Lil Jon, Lil Wayne et petit flip.

On nous dit que la police n’a pas été appelée sur les lieux et qu’aucune arrestation n’a été effectuée à la suite de la bagarre.