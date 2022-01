Un combat entre Usyk et Fury serait un duel d’intelligences

Sergey lapin, assistante de Oleksandr Usyk, a donné son point de vue sur une confrontation entre les Ukrainiens et les Tyson fureur. Le combat entre les deux champions poids lourds devra attendre, sauf changement d’événement, jusqu’au second semestre 2022.

« Si vous vous souvenez, il y a un an, les fans s’attendaient à un combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua, mais en un instant, tout a changé. A ce stade, je crois que tout est possible, tout est en constante évolution. Le combat pour le champion poids lourd unifié est une chose très intéressante qui n’a pas eu lieu depuis plus de 20 ans. »a déclaré Lapin.

« Si ce combat entre mon boxeur Usyk et Tyson Fury se produit, ce serait vraiment un duel entre deux gars avec un QI de boxe élevé. Il me semble que le combat serait un jeu d’échecs, et la victoire sera entre les mains de celui qui l’exécute est le plus productif. A ce jour, il n’y a rien d’exact sur ce combat, mais récemment j’ai remarqué qu’on en parle beaucoup. Peut-être découvrirons-nous quelque chose d’intéressant très bientôt »dit l’assistant d’Usyk.