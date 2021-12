Un combat très attendu se produit dans la finale de mi-saison

Spoilers pour Cobra Kai Saison 4 à venir. La saison 4 de Cobra Kai est sauvage et les choses se sont concrétisées lors de la finale de mi-saison. Dans le cinquième épisode, les fans ont vu un combat qui se préparait depuis le début de la série. Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (Willam Zabka) se sont affrontés dans un match de karaté de style tournoi. Le vainqueur du match prendrait le relais en tant que sensei pour les étudiants de Miyagi-Do et Eagle Fang.

En fin de compte, ni Daniel ni Johnny n’ont gagné puisqu’ils se sont tous les deux frappés en même temps pour le point gagnant. Cela a conduit Johnny à mettre fin à son partenariat avec Daniel avant le tournoi All Valley. Le combat a eu lieu parce que Daniel et Johnny ne se sont jamais mis d’accord sur la façon d’enseigner à leurs élèves. Daniel se concentre sur la défense tandis que Johnny se concentre davantage sur l’attaque d’un adversaire.

L’une des choses intéressantes à propos du combat est de savoir qui comptait pour Daniel et Johnny. Miguel (Xolo Mariduena) suivait les points de Daniel tandis que Sam (Mary Mouser) faisait de même pour Johnny. Miguel est l’élève de Johnny depuis le début mais a beaucoup appris de Daniel et de ses enseignements Miyagi-Do. Sam est à 100% Miyagi-Do car Daniel est son père, mais elle aime aussi une partie de ce que Johnny enseigne.

Daniel et Johnny ont eu leur part de combats au fil des ans, mais c’était la première fois depuis The Karate Kid en 1984 que les deux se battaient dans un combat de style tournoi. Daniel, qui était l’outsider majeur du premier match, a battu le champion en titre Johnny avec son coup de pied de grue. La victoire de Daniel a conduit à de grandes choses dans sa vie, tandis que la défaite de Johnny a conduit à plus de défis.

« Nous pouvons nous attendre à des arts martiaux incroyables, à de superbes combats de cascades et à un tournoi méchant », a déclaré Zabka à . plus tôt ce mois-ci en parlant de la saison 4. « En ce qui concerne Eagle Fang, Miyagi-Do et Cobra Kai, vous » faudra voir. Mais les enjeux sont plus élevés. Le tournoi a évolué. Au fur et à mesure que la série et les personnages ont évolué, le tournoi All Valley aussi. C’est tout nouveau. Il y a beaucoup de nouveaux éléments impliqués et c’est aussi amusant que jamais. »