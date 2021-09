Un combattant de l’UFC et fan de Liverpool lors d’une énorme fouille chez la star de Man Utd, Bruno Fernandes

La sensation de l’UFC Paddy Pimblett a envoyé un avertissement en plaisantant à Bruno Fernandes et a affirmé que la star de Manchester United n’était pas tout ce qu’il prétendait être.

Le meneur de jeu portugais a été tout Uni les fans auraient pu espérer et plus depuis leur arrivée du Sporting Lisbonne en 2020. Fernandes a opéré autour d’un but tous les autres matchs dans toutes les compétitions et a ajouté sa juste part de passes décisives pour démarrer.

Naturellement, les Red Devils ont été signalés en août comme étant « désireux » de renouveler le contrat du joueur de 26 ans.

En tant que tel, le club serait en train de conclure un nouvel accord pour le milieu de terrain qui doublera son salaire. Par ailleurs, ils ont apparemment été en mesure d’ignorer une demande de son agent d’insérer une clause clé.

Cependant, malgré sa reconnaissance comme l’une des stars de l’élite de la Premier League, Pimblett n’est pas convaincu. Le combattant de l’UFC – originaire de Liverpool et grand fan de l’équipe de Jurgen Klopp – estime que Fernandes ne peut pas être considéré comme une classe mondiale.

Lors d’une interview avec la BBC, on a demandé à Pimblett quels footballeurs, le cas échéant, il aimerait combattre.

Et le combattant de l’UFC n’a pas hésité à nommer la star portugaise.

“Je choisirais probablement un pour chaque équipe”, a répondu Pimblett. « Mais je pense juste parce qu’il est tellement surfait, Bruno Fernandes.

“Non, il n’est pas de classe mondiale – je ne pense pas que quiconque dans cette équipe United soit de classe mondiale à part [Cristiano] Ronaldo. »

Interrogé par l’hôte Jermaine Jenas s’il considérait Paul Pogba comme l’élite, Pimblett a souligné le manque de cohérence du vainqueur de la Coupe du monde.

“Paul Pogba n’est pas de classe mondiale”, a-t-il ajouté. «Il ne peut pas bien jouer pendant deux matchs, puis mauvais pour trois et être qualifié de classe mondiale. “S’il était constant, il serait de classe mondiale toute la journée.”

Fernandes, cependant, se souciera peu des pensées de Pimblett.

Et suite à son nouveau contrat, United concentrera son attention sur trois autres stars pour de nouveaux contrats.

Steve Cooper, Chris Wilder et John Terry émergent en tant que favoris pour le travail de Nottingham Forest

Fernandes ravi de jouer avec Ronaldo

L’un des grands attraits de Fernandes, bien sûr, est la possibilité de rencontrer son compatriote Cristiano Ronaldo.

Le couple se connaît bien sur la scène internationale. Et ils porteront les espoirs de trophée de United sur leurs épaules cette saison.

Fernandes a été l’homme de confiance de United pendant toute la durée de son séjour à Old Trafford.

Il semble cependant heureux de partager ce fardeau avec Ronaldo. En effet, la star vétéran a déjà marqué trois fois lors de ses deux premiers matchs.

Et Fernandes a clairement indiqué que lui et son compatriote portugais n’auraient aucun problème à travailler ensemble.

“Tout le monde sait ce que Cristiano Ronaldo a apporté au club et nous sommes vraiment heureux de l’avoir”, a-t-il déclaré. « Le plus important, comme il le dira, est le résultat pour l’équipe. Les bons joueurs peuvent toujours bien jouer ensemble.

LIRE LA SUITE: Man Utd a saboté deux as avec un coup de Ronaldo à courte vue – Carragher