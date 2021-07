Un combattant de Mayaguez intronisé au Temple de la renommée internationale de la boxe

En juin 2012, avec des personnalités telles que Thomas Hearns, il a été intronisé au International Boxing Hall of Fame, à Canastota, New York, un boxeur connu sous le nom de Cocoa Kid et né à Mayagüez (Porto Rico) en 1914 sous le nom de Lewis H. Hardick , fils d’un Américain de passage et d’un Mayaguez.

À l’âge de six ans, il est devenu orphelin et élevé par sa tante Antonia Arroyo aux États-Unis. Cocoa Kid est devenu pro en 1929, remportant plus de 170 combats au cours de sa carrière, qui s’est terminée en 1948. Il a longtemps été la tête de série des poids welters. À une époque où les défenses obligatoires n’existaient pas, on prétend que des légendes telles que Sugar Ray Robinson et Henry Armstrong ont refusé de le combattre.

Il souffrait du syndrome connu sous le nom de « punch ivre », qu’il a caché pour continuer à se battre professionnellement pendant plusieurs années. Il est décédé au Chicago Veterans Hospital en 1966. Ce fils de Mayagüez, fils de Mayagüezana, partage désormais les honneurs à Canastota avec d’autres gloires portoricaines : Carlos Ortiz, Chegüí Torres, Sixto Escobar, Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez, Edwin Rosario, Pedro Montañez et l’arbitre Joe Cortez.

(Source : http://www.mayaguezsabeamango.com/personajes/702-cocoa-kid)