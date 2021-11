Un combattant de MMA se retrouve sans testicule à cause d’un coup

15/11/2021 à 20:32 CET

Christian ‘Hollywood’ Lohsen, combattant de MMA, il a subi une blessure spectaculaire ce vendredi lors d’une séance d’entraînement. Le garçon né en Floride il y a 26 ans, a reçu un coup de genou sur ses testicules, ce qui a fini par lui faire la perte de votre testicule gauche, qui a finalement dû être excisée.

Sur son compte Instagram personnel, l’Américain a exprimé que « je ne recommande à personne de passer par là », dans une publication qu’il a accompagnée d’une photo de lui fraîchement sorti de la salle d’opération. L’opération s’est bien déroulée et Luchas est maintenant en convalescence.

« Merci à tous ceux qui m’ont aidé à me rendre à l’hôpital. Je suis bien à la maison, je me repose, l’opération a réussi. Le médecin a dit que je ne perdrai pas de testostérone ni la capacité d’avoir des enfants à cause de cela », a-t-il déclaré. Et il s’est même permis un brin d’humour : « Si je perds l’autre, les choses seront différentes donc, désormais, si tu me tapes sur mon testicule nous ne sommes pas amis », lit-on dans le texte intégral.

De plus, de nombreuses stars du MMA l’ont soutenu sur les réseaux sociaux. Parmi eux le vétéran Mike Perry, qui a écrit : « Vos sacrifices seront récompensés, ils doivent l’être. Ben Saunders Il a envoyé « beaucoup de positivité ». « Je tiens à remercier tout le monde pour leurs vœux », a remercié Lohsen, qui a conclu avec le hashtag # 1Nut2NutsDoesntMatterWillBeAChampion, qui signifie quelque chose comme « avec un testicule ou deux, ça n’a pas d’importance, je serai champion ».