Un comité restreint pour enquêter sur la hotline entre la Maison Blanche et le Willard Command Center

Ou alors des sources ont laissé fuiter.

Trump a appelé des assistants au centre de commandement quelques heures avant l’émeute du Capitole

theguardian.com — 30 novembre 2021

Il a ensuite demandé à ses assistants comment empêcher la certification de Biden d’avoir lieu et retarder le processus de certification pour que d’autres listes d’électeurs pour Trump soient envoyées au Congrès.

Et aujourd’hui, des sources font savoir que le comité restreint enquêtera sur ces appels directs, passés au moins deux fois, à des moments critiques. Le porte-parole du comité n’a pas démenti cette nouvelle information.

Un panel du 6 janvier enquêtera sur l’appel que Trump a fait au « centre de commandement » de l’hôtel Willard quelques heures seulement avant l’émeute du Capitole, selon un rapport

dailymail.co.uk — 27 déc. 2021

Les appels allégués lieraient directement Donald Trump aux efforts de ses collaborateurs pour renverser la victoire du président Joe Biden au collège électoral en 2020 Un comité du 6 janvier n’a pas nié le rapport à la demande de DailyMail.com Ils auraient eu lieu entre la Maison Blanche et Willard de DC Intercontinental Hotel de la fin du 5 janvier au début du 6 janvier Lors d’un appel, Trump a déclaré à Steve Bannon que Mike Pence était » arrogant » pour avoir refusé d’aider à renverser les élections et a discuté des moyens légaux de le faire. Quatre des personnes nommées lors de la réunion présumée ont été cités à comparaître par les législateurs de la Chambre enquêtant sur l’attaque du Capitole du 6 janvier

[…]

Trump a téléphoné à ses «hauts lieutenants» stationnés à l’hôtel Willard Intercontinental à Washington, DC pour discuter des moyens de voler les élections quelques heures avant que ses partisans ne prennent d’assaut le Capitole des États-Unis, selon un rapport de novembre du même point de vente.

Le groupe était dirigé par Rudy Giuliani, Steve Bannon, l’ancien conseiller stratégique Boris Epshteyn et l’avocat John Eastman. Le conseiller de Trump Jason Miller et l’ancien commissaire de police de New York Bernard Kerik, l’un des principaux adjoints de Giuliani, auraient également été présents.

[…]