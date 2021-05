Un commandant de la Force spatiale évincé pour un podcast de droite r .

Malgré les efforts de Donald Trump pour politiser l’armée à travers ses nominations de personnel de dernière minute à la fin de sa présidence, l’indépendance du Pentagone de l’influence de la politique partisane reste un point de fierté pour les dirigeants de l’armée.

Ainsi, l’annonce qu’un membre senior de la Force spatiale récemment créée a été relevé de ses fonctions de direction en raison des commentaires qu’il a tenus lors de la promotion de son nouveau livre sur un podcast consacré aux opinions politiques de droite a offert au Pentagone l’occasion de souligner à nouveau son dévouement à rester au-dessus de la mêlée politique tout en offrant l’occasion à certains législateurs républicains de crier «annuler la culture» face à un compagnon de voyage face aux conséquences de leur comportement.

Le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier peut maintenant regretter d’être apparu sur The Steve Gruber Show pour promouvoir son nouveau livre Irresistible Revolution: Marxism’s Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military, dans lequel Lohmeier déplore le marxisme rampant qui, selon lui, s’infiltre lentement dans les croyances. des membres du service américain.

«Depuis que j’ai pris le commandement en tant que commandant il y a environ 10 mois, j’ai vu ce que je considère fondamentalement incompatible et des récits contradictoires de ce que l’Amérique était, est et devrait être», a déclaré Lohmeier. «Ce n’était pas seulement prolifique dans les médias sociaux, ou dans tout le pays au cours de cette dernière année, mais cela s’est répandu dans toute l’armée américaine. Et j’avais reconnu ces récits comme étant de nature marxiste.

Le lieutenant-colonel Lohmeier a poursuivi en expliquant que les récits médiatiques comme le projet 1619 du New York Times – qui étudie à quel point l’esclavage a aidé à former des institutions critiques dans les structures dirigeantes de notre pays – sont en quelque sorte «anti-américains».

“Il enseigne un enseignement intensif que j’ai entendu à ma base – qu’au moment où le pays a ratifié la Constitution des États-Unis, il a codifié la suprématie blanche comme la loi du pays”, a déclaré Lohmeier. «Si vous voulez être en désaccord avec cela, alors vous commencez [being] étiqueté toutes sortes de choses, y compris racistes.

Les supérieurs du lieutenant-colonel Lohmeier à la Force spatiale n’ont pas été impressionnés par ses affirmations paranoïaques et par son injection de points de discussion partisans républicains dans le paysage médiatique tout en représentant les forces armées.

Un responsable du département de la Défense a publié une déclaration expliquant pourquoi ils relevaient le lieutenant-colonel Lohmeier de son poste de commandement dans la Force spatiale après ses remarques sur le podcast.

«Lt. Le général Stephen Whiting, commandant du Commandement des opérations spatiales, a relevé le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier du commandement du 11e Escadron d’alerte spatiale, Buckley Air Force Base, Colorado, le 14 mai, en raison de la perte de confiance dans sa capacité à diriger, » a déclaré le responsable du département de la Défense à CNN. «Cette décision était basée sur les commentaires publics du lieutenant-colonel Lohmeier dans un récent podcast. Le lieutenant-général Whiting a lancé une enquête dirigée par le commandement (CDI) sur la question de savoir si ces commentaires constituaient une activité politique partisane interdite.

Un autre porte-parole du ministère de la Défense a indiqué que l’enquête du Pentagone sur le lieutenant-colonel errant sonderait les circonstances qui ont conduit à la publication du livre de Lohmeier dans le contexte de règles explicites qui exigent l’autorisation de la chaîne de commandement de l’armée pour un travail par un actif- officier de service, d’autant plus qu’un texte publicitaire sur le livre sur Amazon le décrit comme «une contribution opportune et audacieuse d’un lieutenant-colonel de la Force spatiale en service actif qui voit l’impact d’un programme nouveau-marxiste au niveau du sol au sein de nos forces armées. “

Sans surprise, les législateurs du GOP au Congrès ont sauté à la défense du lieutenant-colonel Lohmeier dans un barrage de publications sur les réseaux sociaux décriant sa rétrogradation.

Le membre du Congrès Ken Buck a été parmi les premiers membres de droite du Congrès à qualifier de scandale l’éviction du commandant de la Force spatiale.

Il est scandaleux que le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier ait été démis de ses fonctions dans la Force spatiale pour avoir exprimé des inquiétudes quant au fait que l’armée américaine promeut les idéologies marxistes. https://t.co/U57u2zAwVk – Rep.Ken Buck (@RepKenBuck) 16 mai 2021

Le lieutenant-colonel Lohmeier pourrait ne pas être aussi heureux de voir que l’un de ses autres défenseurs les plus vocaux est un membre du Congrès actuellement sous enquête pour le trafic sexuel à travers les frontières de l’État d’un mineur pour son propre plaisir illicite.

Le lieutenant-colonel Lohmeier est un patriote qui dit la vérité sur la tentative de réveil de nos militaires – et pire. Sa rétrogradation est clairement des représailles. Je demanderai une action à ce sujet au Comité des services armés. Pendant ce temps, les gens devraient écouter le podcast et acheter son livre. https://t.co/GjSgyezaSG – Matt Gaetz (@mattgaetz) 16 mai 2021

Le tweet de Gaetz était un triste rappel que malgré les allégations extrêmement crédibles contre le législateur de Floride, il conserve son siège au Congrès et son appartenance à plusieurs comités de la Chambre alors que les républicains sont trop occupés à retirer de ses dirigeants quelqu’un qui dit la vérité sur les mensonges de l’élection de Donald Trump.

Le Pentagone doit être félicité pour avoir appliqué ses règlements sur le comportement autorisé de ses hauts dirigeants face à une ingérence politique partisane.

Avec des histoires convaincantes sur la prolifération des opinions nationalistes blanches parmi les membres de nos forces armées circulant dans les médias, il est encourageant de voir que le Pentagone prend ses responsabilités pour s’assurer que l’armée active s’abstient de prendre les partis politiques au sérieux.

Si seulement les hauts dirigeants républicains imposaient des conséquences similaires aux membres du GOP qui épousaient des vues similaires à celles du commandant rétrogradé de la Force spatiale.

Reportage original de Kristen Holmes et Barbara Starr à CNN.

