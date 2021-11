Un commentateur américain révèle ce que l’Amérique pense vraiment de Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

Meghan Markle doit apparaître dans une deuxième interview dans un talk-show cette semaine après ses révélations explosives à Oprah Winfrey plus tôt cette année. La duchesse et le prince Harry ont fait face à des réactions négatives lors de l’interview, leur popularité au Royaume-Uni baissant à cause de leurs commentaires sur la famille royale. Mais la commentatrice américaine Kirsten Meinzer a déclaré à Good Morning Britain que le couple était toujours perçu plutôt favorablement en Amérique grâce à leur conduite « avisée et charismatique ».

Mme Meinzer discutait de la prochaine apparition de Meghan dans The Ellen DeGeneres Show plus tard cette semaine, au cours de laquelle la duchesse a discuté des difficultés auxquelles elle a été confrontée au début de sa carrière d’actrice.

Le commentateur américain a déclaré: « Ce n’est pas sa première fois au rodéo, elle sait comment avoir ce genre de conversations, comment être pétillante.

« Comment parler de problèmes qui lui tiennent à cœur, mais aussi être une personne très ordinaire et raconter des histoires comme celle-là où elle a conduit un junker comme tant d’autres personnes dans le monde.

« C’est formidable à voir aussi parce que ses précédentes apparitions au cours de l’année dernière ont été assez douloureuses et elle a parlé de beaucoup de problèmes qui sont importants mais qui causeraient aussi beaucoup de douleur à tout le monde.

« Le racisme, la misogynie, et ainsi de suite. Alors juste la voir ici, heureuse, pétillante est un régal formidable. »

