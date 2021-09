Un commentateur conservateur accuse le conseil scolaire du comté de Loudoun d’être des « abuseurs d’enfants »

in

Le commentateur politique conservateur Matt Walsh a dénoncé le conseil scolaire du comté de Loudoun lors de sa réunion hebdomadaire mardi pour son idéologie de genre et les a accusés d’être des prédateurs.

“Ils ne vous donnent que 60 secondes pour parler, ils ne montreront pas les haut-parleurs sur le livestream, ils vous font porter un masque, et tout cela après avoir exigé une pièce d’identité et une preuve de résidence pour entrer”, a tweeté Walsh, qui loue un chambre d’un résident de Virginie pour un dollar pour se conformer à la demande du conseil scolaire que tous les conférenciers soient des résidents. “Ils ont mis en place tous les obstacles qu’ils pouvaient, mais j’ai quand même dit mon morceau.”

“Je vous remercierais tous de m’avoir permis de vous parler ce soir, mais vous choisissez de ne pas le permettre, pourtant me voici”, a déclaré Walsh lors de ses remarques précipitées devant le conseil scolaire. « Maintenant, vous ne nous donnez que 60 secondes, alors laissez-moi aller au fait. Vous êtes tous des agresseurs d’enfants. l’idée que les garçons sont des filles et que les filles sont des garçons.

“En imposant cette ignoble absurdité aux étudiants au point même de forcer les jeunes filles à partager des vestiaires avec des garçons, vous privez ces enfants de sécurité et d’intimité et de quelque chose de plus fondamental aussi, qui est la vérité. Si l’éducation n’est pas fondée sur la vérité, alors ça ne vaut rien. Pire, c’est du poison. Vous êtes du poison. Vous êtes des prédateurs.”

LE CONSEIL SCOLAIRE DU COMTÉ DE LOUDOUN VOTE POUR GARANTIR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DES EMPLOYÉS

Walsh a allégué que le conseil scolaire avait tenté de faire en sorte qu’il soit difficile pour les orateurs d’exprimer leurs opinions lors de la réunion, car ils savent que leurs opinions sont « indéfendables ».

Un porte-parole du conseil scolaire du comté de Loudoun a refusé de commenter l’apparence de Walsh.

En août, la commission scolaire a adopté une mesure exigeant que les enseignants et le personnel désignent les élèves par leurs pronoms préférés et que les élèves soient autorisés à choisir les salles de bain, les vestiaires et les équipes sportives en fonction de leur identité de genre.

La mesure fait suite à une décision du 30 août de la Cour suprême de Virginie, qui a statué que les écoles publiques du comté de Loudoun n’avaient pas prouvé qu’un tribunal inférieur avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en ordonnant la réintégration de l’enseignant du comté de Loudoun, Tanner Cross, après avoir été mis en congé administratif en mai pour avoir critiqué un projet de loi. politique transgenre.

Citant sa religion, Cross a prononcé un discours viral lors de la réunion du conseil scolaire de mai affirmant sa conviction que se référer à des élèves avec des pronoms qui ne correspondent pas à leur sexe biologique c’est “mentir à un enfant, c’est abuser d’un enfant, et c’est pécher contre notre Dieu.”