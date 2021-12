Un commentateur de Formule 1 met en garde contre une « super domination » en 2022

Le commentateur russe de la Formule 1, Alexey Popov, pense que le sport pourrait entrer dans une nouvelle ère de domination d’une équipe à partir de 2022.

Mercedes a maîtrisé les réglementations tout au long de l’ère turbo hybride, remportant tous les trophées sauf un de 2014 à la fin de la saison 2021 – et même cette pièce d’argenterie insaisissable aurait pu facilement se retrouver dans l’armoire à trophées des Flèches d’Argent sans le très controversé circonstances qui ont conduit Max Verstappen de Red Bull à remporter le championnat des pilotes dans le tout dernier tour.

2022 représentera un nouveau départ pour le sport alors qu’une refonte complète de la réglementation aérodynamique entrera en vigueur, dans l’espoir que les 20 pilotes puissent s’engager dans davantage de combats roue contre roue de manière cohérente dans les années à venir.

Cependant, les écarts de performances entre les voitures se réduisant d’année en année, il est à craindre que ces écarts ne se creusent à nouveau en 2022 avant que la convergence ne recommence à se produire.

Les 10 équipes se sont toutes concentrées sur leurs challengers 2022 à différents moments au cours de la campagne 2021, un facteur qui pourrait exagérer les écarts de performances initiaux.

Et Popov, qui commente les courses de Formule 1 pour le diffuseur russe Match TV, s’inquiète du fait que le nouveau règlement efface initialement l’esprit de compétition qui s’est renforcé au fil des ans.

« J’ai très peur de la première année de ces nouvelles règles », aurait déclaré Popov à Championnat.

« Les gens attendent tellement, parce que Ross Brawn a mis au point ce nouvel ‘effet de sol’.

«Mais au cours de ma vie, les règles ont changé plusieurs fois et à chaque fois, au lieu d’un combat acharné, une personne propose une chose dans la zone grise et elle a une seconde et demie d’avance.

« Ensuite, toute la saison se résume à tout le monde qui essaie douloureusement de rattraper son retard.

« Cette année, nous nous sommes habitués à une lutte à plusieurs niveaux : deux équipes pour la première place, deux pour la troisième place, pour la cinquième place.

« Donc, ce que je ne veux vraiment pas, c’est que quelqu’un gère l’effet de sol de Brawn beaucoup mieux que les autres.

« Malheureusement, mes prévisions sont décevantes.

« J’ai peur que nous revoyions une sorte de super-dominance. »

Alors que Popov a une vision pessimiste de la prochaine saison 2022, le directeur général de F1 Ross Brawn est heureux de dire au revoir aux voitures 2021 qui, à son avis, n’ont pas produit de très bonnes courses.