Un commentateur religieux de CNN conseille aux personnes non vaccinées de ne pas aller à l’église

Un commentateur religieux de CNN a déclaré lors d’un segment de la veille de Noël que les Américains non vaccinés ne devraient pas être autorisés à assister aux services religieux.

« Je pense que ce que nous essayons de dire aux gens, c’est qu’ils ont une responsabilité sociale si vous vous rassemblez, vous savez que beaucoup d’églises chrétiennes se rassemblent ce soir et certaines n’ont toujours pas besoin de vaccination, ce avec quoi je ne suis pas d’accord », a déclaré le père Edward. Beck a déclaré jeudi. « Je pense qu’une partie de prendre soin les uns des autres, le dicton de Jésus dont nous célébrons son anniversaire, est de s’aimer les uns les autres. Faites preuve de compassion. Faites preuve de miséricorde les uns envers les autres.

« Donc, je pense que la leçon est que si nous voulons agir comme Jésus dans ce genre de moments, nous prenons soin les uns des autres et si nous allons nous rassembler pour célébrer, nous devons le faire en toute sécurité, confortablement et nous devons donner à les uns aux autres ce cadeau de paix et une partie de cela est la santé et le sentiment que nous nous réunissons dans un environnement sain. »

Des résidents font la queue sur un site de vaccination contre le Covid-19 dans le quartier de Chinatown à New York, aux États-Unis, le dimanche 5 décembre 2021. Cinq mois après que le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis étaient sur le point de vaincre Covid-19, le virus menace une résurgence hivernale à travers le pays avec la variante omicron menaçant d’alimenter un nombre déjà élevé de cas. Photographe : Jeenah Moon/Bloomberg via .

« Je ne pense pas qu’il y ait une raison de dire que je ne vais pas me faire vacciner, peut-être pour une raison de santé, alors vous ne pouvez pas venir à l’église », a-t-il ajouté plus tard.

LE JOURNALISTE DE CNN FROQUE BIDEN AU COURS D’UNE INTERVIEW SUR LES PÉNURIES DE TEST COVID : IL « SEMBLE CONFUSÉ »

Avant les critiques rapides, Beck a fièrement défendu ses commentaires sur Twitter avec une déclaration plus claire sur sa position par rapport aux fidèles non vaccinés.

« Oui, je l’ai dit », a-t-il tweeté. « Je ne pense pas que des personnes non vaccinées devraient se rassembler dans les églises pour les messes de la veille de Noël/du jour. »

FAUCI AVERTIT LES AMÉRICAINS DE NE PAS INVITER DES PROCHES NON VACCINÉS POUR LES VACANCES

Les critiques, dont beaucoup étaient catholiques, ont qualifié Beck d’hérétique et l’ont accusé d’avoir mal lu et d’avoir induit en erreur les principes de la foi.

Le président Joe Biden reçoit une injection de rappel COVID-19 lors d’un événement dans l’auditorium de la Cour sud sur le campus de la Maison Blanche, le lundi 27 septembre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci) (Photo AP/Evan Vucci)

« C’est insensé », a simplement déclaré Abigail Marone, attachée de presse du sénateur Josh Hawley, R-Mo..

« Le contraire de Christique », a déclaré John Cooper, directeur des relations publiques et des médias à la Heritage Foundation.

Le Dr Anthony Fauci a également fait face à la colère des Américains frustrés après avoir récemment dit à beaucoup d’entre eux d’abandonner leurs projets de vacances cette année, suggérant d’abord que les familles devraient appliquer leurs propres mandats de vaccination.

« Et c’est la raison pour laquelle les gens devraient, s’ils invitent des gens chez eux, essentiellement demander et peut-être exiger que les gens montrent la preuve qu’ils sont vaccinés, ou donnent leur parole honnête et de bonne foi qu’ils ont été vaccinés », a déclaré Fauci.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors du briefing quotidien à la Maison Blanche à Washington, le mercredi 1er décembre 2021, sous le regard de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. (AP Photo/Susan Walsh) (AP)

Au cours du week-end, Fauci a dit aux Américains de repenser leurs réunions de famille en n’invitant aucun parent non vacciné.

« Si un membre de votre famille n’est pas vacciné, devriez-vous lui demander de ne pas se présenter ? » La journaliste de MSNBC Alicia Menendez a demandé à Fauci.

« Oui, je le ferais, » répondit-il.

« Je pense que nous sommes actuellement confrontés à une situation suffisamment grave pour que s’il y avait une personne non vaccinée, je dirais: » Je suis vraiment désolé, mais pas cette fois. Peut-être une autre fois quand tout sera fini « , a-t-il ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Maison Blanche Biden avait son propre message pour les Américains non vaccinés la semaine dernière avec un avertissement apocalyptique qu’ils pourraient faire face à un hiver de mort.

« Nous avons l’intention de ne pas laisser omicron perturber le travail et l’école des vaccinés. Vous avez fait ce qu’il fallait, et nous y arriverons », a déclaré le coordinateur de la réponse COVID de la Maison Blanche, Jeff Zients. « Pour les non vaccinés, vous envisagez un hiver de maladies graves et de décès pour vous-mêmes, vos familles et les hôpitaux que vous pourriez bientôt submerger. »