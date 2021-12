Un commerce Big John Wall se prépare-t-il entre les tondeuses et les roquettes ?

Les Houston Rockets n’ont pas caché qu’ils voulaient désespérément échanger John Wall.

Ils n’ont pas non plus hésité à expliquer pourquoi.

Cela dit, malgré quelques discussions sur trois équipes intéressées par Wall, rien ne s’est réellement concrétisé.

Jusqu’à maintenant.

Il semble que les Los Angeles Clippers deviennent des acteurs légitimes dans la chasse à Wall.

Selon Dan Favale de Bleacher Report, un échange Wall-to-LA est à surveiller.

« Wall n’exerce pas le même niveau d’explosion qu’à son apogée, mais il peut toujours faire pression sur les défenses de l’ensemble et constitue une amélioration démonstrative du tir extérieur et du jeu par rapport à Eric Bledsoe », a-t-il écrit.

«Ce n’est pas une incitation suffisante pour que les Clippers embrassent pleinement son niveau de rémunération. Mais le coût d’opportunité est suffisamment raisonnable pour qu’ils y réfléchissent, en particulier avec Kawhi Leonard peut-être absent pour la saison. Bledsoe est trop souvent un non-facteur offensif, et Serge Ibaka n’a pas l’air bien depuis son retour de sa blessure au dos. Ni l’un ni l’autre n’est particulièrement susceptible de rester avec LA au-delà de cette saison.

« Luke Kennard est le point d’achoppement. Après avoir ouvert l’année sur un feu relatif, il est tombé en dessous de 34% en tirant depuis le fond au cours des 12 derniers matchs et atteint à peine 40% de ses deux pour la saison.

Il est facile de voir pourquoi Houston voudrait cet accord. Kennard est beaucoup plus jeune et il doit moins d’argent sur le reste de son contrat (environ 44 millions de dollars) que Wall l’an prochain (environ 47 millions de dollars). Pour les Clippers, cette offre est un peu moins appétissante. Un projet de capital substantiel et une incitation financière devraient probablement être impliqués.

Il y a un désaccord principal au cœur de la querelle actuelle de Wall and the Rockets. Mais il semble peu probable que cela soit résolu de si tôt.

Les Rockets pourront-ils finalement le décharger avant la date limite des échanges de la NBA? Et ce sera pour les Clippers ? Le temps nous le dira.

