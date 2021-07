Un commerce Bradley Beal se prépare-t-il entre guerriers et sorciers?

Le statut de plus en plus précaire de Bradley Beal avec les Wizards de Washington est l’une des histoires les plus chaudes de la NBA en ce moment.

Le bavardage concernant le joueur de 28 ans est devenu si fort, en fait, qu’il est lui-même sorti et y a répondu.

L’une des équipes auxquelles Beal a été le plus étroitement lié ces dernières semaines est les Golden State Warriors.

Entre les choix n° 7 et 14 du repêchage de la NBA 2021, James Wiseman et les considérations financières, les Warriors peuvent mettre en place un package assez alléchant pour Beal – mais il n’y a qu’un petit problème.

On ne sait pas si Beal veut réellement sortir. Et apparemment, jusqu’à ce qu’il sorte et demande explicitement à être déplacé, il ne va nulle part.

Selon Connor Letourneau du San Francisco Chronicle, la seule façon dont Beal est traité est s’il demande un échange.

“Mais plus longtemps Beal passe sans demander d’échange, moins les Wizards sont susceptibles d’orchestrer un accord le concernant d’ici jeudi soir”, a-t-il écrit.

C’est une façon de fêter un anniversaire. https://t.co/kR0Coa801w – Jeu 7 (@game7__) 28 juillet 2021

“Une source de la ligue a déclaré à The Chronicle mercredi matin que les décideurs des Warriors ne s’attendaient pas à un échange de Beal – envers eux ou quelqu’un d’autre – avant de devoir faire leurs deux choix de loterie.”

Si Beal devait être échangé, Russell Westbrook serait le prochain domino à tomber. L’ancien MVP de la ligue a fait l’objet de nombreuses conversations entre Washington et les Lakers de Los Angeles, et les initiés de la ligue commencent de plus en plus à croire qu’un accord sera conclu.

Quoi qu’il en soit, cela semble certain: soit Beal et Westbrook sont échangés cette intersaison, soit aucun des deux ne l’est.

