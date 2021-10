Un commerce de Big Ben Simmons se prépare-t-il entre 76ers et Clippers ?

Après des mois à insister sur le fait qu’il tiendrait jusqu’à ce qu’il soit échangé, Ben Simmons a fait un retour surprenant aux Philadelphia 76ers la semaine dernière.

Étant donné que le joueur de 25 ans avait toujours maintenu qu’il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour obtenir ce qu’il voulait, le fait qu’il ait cédé si immédiatement dès que les Sixers lui ont mis un peu de pression financière était un peu fou.

Les réactions des joueurs au retour de Simmons étaient prévisibles. Danny Green a été particulièrement sauvage dans son évaluation de la situation, tandis que Joel Embiid a tenté d’adopter une approche plus rationnelle.

Néanmoins, il est clair que la situation actuelle entre Simmons et les 76ers est intenable. Un échange doit avoir lieu le plus rapidement possible afin que toutes les parties puissent enfin passer à autre chose.

La question est : qui va monter dans l’assiette et faire une bonne affaire à Philly ?

Comme l’a noté Greg Swartz de Bleacher Report, les Clippers de Los Angeles pourraient devenir un prétendant sérieux aux services de Simmons.

Dans l’échange proposé, les Sixers échangeraient Simmons à LA contre Terance Mann, Eric Bledsoe, Luke Kennard, Keon Johnson, un choix de première ronde en 2028 et des choix de deuxième ronde en 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026.

« Avec Kawhi Leonard qui devrait rater la majeure partie de la saison régulière avec un LCA partiellement déchiré, Simmons serait un bon remplaçant défensif qui deviendrait instantanément le meilleur meneur de jeu de la liste », a écrit Swartz.

« Une zone arrière de Simmons et Reggie Jackson aux côtés de George, Marcus Morris Sr. et Serge Ibaka serait toujours une menace majeure en Occident même sans Leonard, en particulier avec Ivica Zubac, Nicolas Batum, Justise Winslow et la recrue Jason Preston (quand il se remet de chirurgie du pied) hors du banc.

« Bledsoe reprendrait les fonctions de meneur de jeu à Philadelphie et devrait être redynamisé sur un prétendant au titre après une année creuse avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Mann, 24 ans, a réalisé 41,8% de ses trois de la saison dernière et a perdu 39 points pour aider à éliminer les Utah Jazz. Kennard (44,6% sur trois) s’est classé huitième de la NBA la saison dernière pour la précision extérieure. Ramasser Johnson, le 21e choix global du repêchage de 2021, et six choix de repêchage supplémentaires donneraient aux Sixers de bonnes munitions commerciales s’ils voulaient conclure un autre accord à l’avenir. »

De toute évidence, ce serait un gagnant-gagnant pour toutes les parties.

Lorsque Terry Bradshaw a vu ce que portait Erin Andrews, il n’a pas pu s’en empêcher. https://t.co/Yg0qPqcErK – Jeu 7 (@game7__) 15 octobre 2021

Les récents commentaires du propriétaire des Clippers, Steve Ballmer, sur le retour de Leonard sont révélateurs. Si ce groupe veut faire du bruit cette année, il doit faire un grand pas.

De même, Philly ne peut pas continuer comme ça bien plus longtemps. Oui, ils ont un prix demandé clair pour Simmons en tête. Bien sûr, ils ont déjà rejeté deux bonnes propositions commerciales pour ne pas être exactement ce qu’ils voulaient. Mais à un moment donné, tout comme Simmons l’a fait, le front office devra céder dans une certaine mesure pour progresser.

Le temps nous dira si cet accord avec les Clippers est celui sur lequel les 76ers finiront par faire des compromis. Mais de toute façon, il est clair que Simmons n’est pas long pour Philadelphie. Il déménage bientôt. Et maintenant, c’est juste une question de quand.

En rapport: Une nouvelle vidéo montre que le Tennessee s’est fait voler contre Ole Miss