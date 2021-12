Un commerce de Big Ben Simmons se prépare-t-il entre 76ers, Thunder?

Ben Simmons et les Philadelphia 76ers restent engagés dans une méchante guerre qui a commencé à la fin de la saison dernière.

Après l’expulsion frustrante de son équipe du deuxième tour des éliminatoires de la Conférence de l’Est, Simmons a été jeté sous le bus par son coéquipier Joel Embiid et l’entraîneur-chef Doc Rivers pour avoir eu peur de tirer.

Pour des raisons évidentes, cela ne s’est pas bien passé.

Simmons a exigé un échange immédiatement et s’est engagé à ne plus jouer de matchs pour les Sixers. En raison du refus de Simmons de s’habiller, Philly a cessé de le payer. Cela a conduit à un résultat inévitable. En attendant, les Sixers ont rejeté toutes les offres commerciales de Simmons car elles n’étaient pas assez bonnes.

Heureusement, l’Oklahoma City Thunder peut avoir une solution aux problèmes de chacun.

Selon l’initié de la NBA Dave Early, OKC est devenu un prétendant légitime aux services de Simmons.

« J’ai entendu dire que les Sixers ont récemment eu des discussions internes sur l’acquisition du gardien du Thunder Shai Gilgeous-Alexander dans le cadre d’un échange potentiel avec Ben Simmons », a-t-il écrit. « OKC est également une équipe clé à surveiller en tant que facilitateur dans un éventuel accord multi-équipes. »

Bien que la perspective que le Tonnerre échange Gilgeous-Alexander semble étrange, avec le fait qu’ils lui donnent juste un nouvel accord assez lourd, il ne serait pas non plus au-dessus de Sam Presti de donner le présent pour l’avenir. Ce n’est pas comme si l’OKC allait disputer un titre de si tôt, et Gilgeous-Alexander s’est avéré être un peu sujet aux blessures tout au long de sa carrière.

Cela peut être la situation idéale de vente élevée.

Simmons a également été récemment lié à un échange à trois équipes impliquant les Lakers de Los Angeles et les Kings de Sacramento. Cet accord aurait également beaucoup de sens, car il s’agit d’un accord gagnant-gagnant pour toutes les parties.

Brittany Renner révèle ce que Colin Kaepernick lui a fait faire. https://t.co/Ynujeu5kzi – Jeu 7 (@game7__) 4 décembre 2021

À ce stade, Simmons est traité comme une fatalité. Ce n’est pas une question de si, juste quand.

En rapport: Damian Lillard devient brutalement honnête à propos de Ben Simmons (vidéo)