Un commerce de Karl-Anthony Towns se prépare-t-il entre les loups et les soleils?

Karl-Anthony Towns n’est qu’à quelques jours d’émettre un avertissement audacieux à Joel Embiid et aux autres centres prééminents de la NBA. Clairement, pour le moment, il veut rester avec les Minnesota Timberwolves et mener l’équipe en séries éliminatoires.

Cela dit, il est difficile d’ignorer le fait que les villes sont un sujet fréquent de conversations commerciales depuis des années maintenant. Et étant donné la probabilité que le Minnesota ait du mal cette saison à peu près de la même manière que l’équipe l’a toujours fait pendant la majeure partie du séjour de Towns là-bas, il est difficile de ne pas commencer à jouer les pires scénarios.

Pendant ce temps, les Phoenix Suns ont une situation qui leur est propre avec Deandre Ayton, qui n’est pas satisfait de la façon dont l’équipe a géré sa prolongation de contrat de recrue imminente.

Il existe une voie à suivre qui pourrait être gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées.

Comme l’a noté Zach Buckley de Bleacher Report, un échange qui voit Towns atterrir à Phoenix pourrait résoudre de nombreux problèmes pour les deux équipes.

Dans cet accord proposé, Towns irait aux Suns en échange de Deandre Ayton, Jae Crowder, Dario Saric et d’un choix de première ronde en 2024.

« Il semble que les Suns ne voient pas Ayton comme un joueur automatique max, alors peut-être qu’ils envisageraient de le retirer d’une élite déjà établie », a écrit Buckley.

« Les villes, qui tirent comme un Splash Brother de grande taille et dansent autour du poteau comme s’il était formé au ballet, pourraient se qualifier comme deux fois All-Star et une fois All-NBA honoré. Towns se trouve également être un coéquipier universitaire de Devin Booker, et la polyvalence de notation de Towns ouvrirait encore plus d’options dans le jeu pick-and-roll de Chris Paul. Faites basculer cet accord et Phoenix pourrait passer de la course de la Conférence Ouest à la tête.

Si ce commerce se produisait, Ayton atterrirait immédiatement dans une situation de reconstruction où il pourrait jouer un rôle plus central que celui qu’il joue à Phoenix. Towns, quant à lui, devient rapidement un élément clé d’une équipe en lice pour le championnat.

Lorsque de grands noms de ce calibre s’émeuvent, il est rare que toutes les parties en sortent gagnantes. Mais c’est précisément ce qui se passerait ici.

