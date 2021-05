Un compagnon de ferry de Staten Island blessé lors de la rupture d’une bagarre en bateau: poursuite .

Tous à bord… pour un passage à tabac.

Un compagnon de Staten Island Ferry affirme qu’il a été gravement blessé après être entré dans une mêlée à trois – parce qu’un policier de la ville à bord du bateau ne le ferait pas.

Donovan Fairclough, 43 ans, compagnon depuis plus de 13 ans, s’est brisé le genou et le dos en octobre 2019 sur l’Andrew J.Barbieri, affirme-t-il dans les documents du tribunal fédéral de Brooklyn, après avoir tenté d’empêcher deux personnes de frapper une femme sur le pont du salon du navire. zone d’embarquement.

On ne sait pas si quelqu’un a été arrêté pour la bagarre.

Le trio était un problème avant même de monter à bord, affirme Fairclough, qui les a décrits comme «bruyants, belliqueux, antagonistes, combatifs et se battant les uns avec les autres» au Whitehall Ferry Terminal.

Ce n’était pas exactement les mains sur le pont lorsque l’altercation s’est déroulée, dit le compagnon. Un officier du NYPD aurait «échoué et / ou refusé» d’interrompre le combat et Fairclough a fini par être bousculé, renversé et «physiquement traumatisé», accuse-t-il dans le litige, qui demande des dommages-intérêts non spécifiés à la ville.

Fairclough s’est rendu aux urgences et a finalement subi une intervention chirurgicale pour ses blessures «importantes», a déclaré son avocat, Paul Hofmann, qui a ajouté que le compagnon avait par la suite été licencié.

Le NYPD a refusé de commenter le litige.