Un compagnon de grande valeur pour les téléphones OnePlus

OnePlus n’est pas étranger au jeu des smartphones à petit budget. Maintenant, il espère pousser encore plus loin sur le marché audio à petit budget. Bien sûr, ce n’est pas la première paire de véritables écouteurs sans fil OnePlus que nous ayons vus, loin de là, en fait. Les OnePlus Buds Z2 succèdent aux Buds Z d’origine, et il y a pas mal de changements fondamentaux. La suppression active du bruit (ANC), Dolby Atmos et un indice IP suffiront-ils pour ces écouteurs à 99 $ ? Découvrez-le dans notre revue OnePlus Buds Z2.

Malheureusement, comme Apple et Samsung, OnePlus a verrouillé bon nombre des meilleures fonctionnalités sur ses propres appareils. Nous verrons comment cela impacte la valeur à long terme dans quelques minutes, alors allons-y.

Qui devrait acheter les OnePlus Buds Z2 ?

Propriétaires OnePlus tireront le meilleur parti de leurs OnePlus Buds Z2 grâce à un couplage rapide, Dolby Atmos et une lecture à faible latence.

Étudiants peut apprécier le prix des OnePlus Buds Z2 et leur design élégant.

Les navetteurs obtiendra beaucoup d’utilisation grâce à l’indice de protection IP55 durable et antibruit.

Comment est-ce d’utiliser les OnePlus Buds Z2 ?

Chase Bernath / Autorité Android

Il est étonnamment facile de considérer les OnePlus Buds Z2 comme une version beaucoup plus abordable des Apple AirPods Pro. Les tiges des écouteurs sont 15 % plus courtes que celles des OnePlus Buds Z d’origine, un peu comme le propre changement de conception d’Apple. Vous trouverez également trois tailles d’embouts auriculaires dans la boîte, et vous pouvez effectuer un test d’ajustement pour vous assurer de choisir le bon ensemble. Nous avons déjà vu des tests d’ajustement d’Amazon, Beats et Sony, et nous sommes tous pour eux.

OnePlus a ajouté un indice IP55 à ses écouteurs, ce qui en fait un excellent choix pour les voyages ou votre prochain entraînement. Le boîtier de charge est également amusant, avec un indice IPX4 qui est plus pour les éclaboussures légères qu’autre chose. OnePlus va jusqu’à recommander que vous puissiez rincer rapidement vos écouteurs, même si nous vous conseillons une extrême prudence – les dégâts d’eau ne sont pas couverts par la garantie standard.

Les commandes tactiles intégrées sont nettement meilleures que sur les OnePlus Buds Z d’origine. Vous pouvez choisir ce que fait chaque nombre de pressions, y compris les commandes de l’assistant vocal. Si vous maintenez enfoncé l’un des écouteurs pendant une seconde, il basculera entre les modes de suppression du bruit et de transparence, tandis qu’une pression de trois secondes permutera votre appareil connecté.

OnePlus a également ajouté une détection automatique des oreilles, de sorte que vous ne manquerez aucune musique lorsque vous retirerez les Buds Z2 de vos oreilles. Vous pouvez toujours profiter de l’écoute mono si vous ne retirez qu’un seul écouteur.

Avez-vous besoin de l’application HeyMelody pour utiliser les OnePlus Buds Z2 ?

L’application HeyMelody est votre siège de personnalisation pour les OnePlus Buds Z2, bien qu’elle soit limitée par rapport à la concurrence. Vous ne pouvez basculer qu’entre deux niveaux ANC et le mode de transparence. Il est principalement là pour vous aider à gérer les commandes tactiles et les paramètres généraux.

Nous avons effectué nos tests sur la version 10.3 avec le firmware version 500, et il n’y a pas encore d’option d’égalisation personnalisée. C’est une omission assez flagrante, ainsi que l’une de nos plus grandes plaintes concernant le OnePlus Buds Pro, vous aurez donc besoin d’une application d’égalisation tierce à la place.

Avez-vous besoin d’un téléphone OnePlus pour utiliser les Buds Z2 ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

La réponse courte est non, vous n’avez pas besoin d’un téléphone OnePlus pour utiliser ces écouteurs. Cependant, cela rendra la vie beaucoup plus facile. De nombreuses fonctionnalités clés sont limitées aux appareils OnePlus, y compris Dolby Atmos. En fait, vous aurez besoin d’un OnePlus 7, 8 ou 9 pour la prise en charge Dolby. La lecture de jeux à faible latence est également limitée à certains appareils.

Les utilisateurs de OnePlus bénéficient d’un couplage instantané, tandis que les utilisateurs d’Android bénéficient du couplage rapide de Google et les utilisateurs d’iPhone doivent se coupler manuellement.

Quels codecs Bluetooth le OnePlus Buds Z2 prend-il en charge ?

Les OnePlus Buds Z2 sont dotés de Bluetooth 5.2, ce qui est agréable à voir car il respecte les normes modernes pour la pérennité. Vous trouverez également la prise en charge SBC et AAC, et Bluetooth 5.2 est plus efficace que la norme 5.0. Cela signifie que vous devriez voir la durée de vie de la batterie plus longue et un couplage légèrement plus rapide.

Les utilisateurs d’Apple devraient obtenir une excellente qualité de connexion d’AAC, tandis que les utilisateurs d’Android n’auront peut-être pas la même chance. C’est là qu’intervient SBC, même s’il a un taux de transfert inférieur à celui d’aptX, qui n’est pas pris en charge.

Quelle est la durée de vie de la batterie?

Chase Bernath / Autorité Android

Notre équipe chez SoundGuys soumet chaque paire d’écouteurs à un test soutenu de 75 dB (SPL) avec ANC poussé aussi haut que possible. En conséquence, nous avons vu quatre heures et 22 minutes de lecture sur une seule charge avec les Buds Z2. Ce n’est pas une longueur qui change la donne, même si cela correspond à ce que nous voyons de la plupart des concurrents. Le boîtier de charge ajoute jusqu’à 38 heures de lecture au total avec l’ANC désactivé.

Si vous êtes pressé, vous pouvez obtenir cinq heures de lecture impressionnantes en seulement 10 minutes dans l’étui de charge. Lorsque vous finirez par porter le boîtier, vous devrez le recharger avec USB-C car il n’y a pas de support sans fil. Cette recharge à grande vitesse signifie que la batterie est peu susceptible de durer au-delà de quelques années en raison de la dégradation.

La suppression du bruit est-elle bonne ?

Compte tenu du prix, les OnePlus Buds Z2 offrent une réduction de bruit impressionnante. Si vous pouvez obtenir un bon ajustement avec les embouts auriculaires, vous constaterez une réduction passive d’environ 30 dB. Cranking ANC ajoute 20 dB supplémentaires de réduction des basses fréquences. Cela devrait gérer les sons comme un moteur d’avion, en les réduisant à environ un quart du volume.

Dans l’ensemble, la combinaison passive et ANC devrait réduire les bruits environnementaux de moitié ou plus. La réduction du bruit est objectivement supérieure à celle des OnePlus Buds Pro et AirPods Pro.

Quel est le son des OnePlus Buds Z2 ?

Le OnePlus Buds Z2 dépasse son prix pour la plupart, mais la qualité sonore globale tombe dans un piège classique et économique. OnePlus s’est penché sur la réponse en fréquence que nous attendons des options abordables – beaucoup de basses et d’aigus avec pas assez de médiums. La ligne cyan représente les OnePlus Buds Z2, tandis que la ligne rose représente la courbe de consommation V2.0 de SoundGuys.

Notre plus grande plainte est peut-être l’absence d’une option d’égalisation personnalisée, ce qui signifie que vous êtes effectivement bloqué avec le profil renforcé par les basses. Vous pouvez toujours modifier l’égaliseur dans vos applications de streaming préférées, mais vous devrez l’ajuster pour chaque application car les paramètres ne sont pas conservés.

Bas, médiums et aigus

Notre réponse en fréquence interne inclut une légère augmentation des basses et hautes fréquences, mais les OnePlus Buds Z2 vont encore plus loin. Les notes de basse sont souvent jusqu’à deux fois plus fortes que les guitares et les pianos de milieu de gamme. Si vous préférez l’EDM, vous serez peut-être beaucoup plus satisfait du profil sonore global.

Comme vous pouvez le voir dans la courbe, il y a une baisse assez considérable de la plage 500-1000 Hz, ce qui signifie que les fans acoustiques peuvent avoir des problèmes avec les notes basses masquant leurs partenaires de milieu de gamme. L’amplification des hautes fréquences peut également causer des problèmes avec certaines voix chantées qui deviennent trop fortes pour être écoutées.

Comment fonctionne le microphone ?

Chase Bernath / Autorité Android

Les OnePlus Buds Z2 comportent non pas un mais trois microphones sur chaque oreillette. Nous avons constaté que la configuration offre une qualité d’appel décente grâce à un microphone placé à la base de chaque tige. La configuration atténue assez bien les bruits de fond et nous avons pu continuer les appels téléphoniques même dans des situations bruyantes comme la salle de gym. Écoutez les deux échantillons ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez.

Démonstration du microphone OnePlus Buds Z2 (idéal) :

Démonstration du microphone OnePlus Buds Z2 (bureau) :

OnePlus Buds Z2 vs OnePlus Buds Pro : comment se comparent-ils ?

Chase Bernath / Autorité Android

Pour 50 $ de plus, les OnePlus Buds Pro contiennent de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. OnePlus Audio ID adapte la lecture à vos oreilles à l’aide d’un test auditif, tandis que Zen Mode Air ajoute des fichiers sonores de bruit blanc au mix. Vous bénéficiez d’options supplémentaires de suppression du bruit et les commandes de compression de la tige sont plus fiables que les options de prise sur le Buds Z2.

Bien sûr, il n’y a toujours pas d’option d’égalisation personnalisée, mais la signature sonore est plus proche de notre neutre préféré avec beaucoup moins de basses. Enfin, la finition noire mate et argentée a l’air et se sent bien plus haut de gamme que le brillant des Buds Z2.

Test OnePlus Buds Z2 : Le verdict

Lily Katz / Autorité Android

OnePlus n’est rien sinon agressif avec les prix. Les Buds Z2 offrent un excellent rapport qualité-prix avec une suppression du bruit décente, une bonne durabilité et un ensemble de microphones digne de ce nom.

Cependant, il y a aussi beaucoup de flash sans beaucoup de substance parfois. L’expérience d’écoute n’est pas à la hauteur de celle de certains concurrents et les fonctionnalités avancées telles que Dolby Atmos sont verrouillées sur les appareils OnePlus. Nous nous plaindrons également de l’absence d’égaliseur personnalisé jusqu’à ce que OnePlus ajoute la fonctionnalité.

Dans l’ensemble, si vous aimez les basses et avez un téléphone OnePlus, les Buds Z2 valent votre argent. Tout le monde peut vouloir s’orienter dans une autre direction.

OnePlus Buds Z2

OnePlus a emballé beaucoup de valeur dans ses derniers écouteurs à 99 $ avec un indice IP55, une suppression du bruit solide et une charge rapide impressionnante dans le boîtier de la batterie.

Existe-t-il de bonnes alternatives aux OnePlus Buds Z2 ?

Rita El Khoury / Autorité Android

Les Galaxy Buds Plus (99 $) sont une excellente alternative si vous ne vous souciez pas du vrai ANC. Ceux-ci ont peut-être quelques années, mais les Buds Plus sonnent bien et la durée de vie de la batterie est difficile à battre. Vous obtiendrez beaucoup plus de fonctionnalités avec un téléphone Samsung, y compris Wireless PowerShare pour recharger rapidement. Vous pouvez également regarder les Galaxy Buds 2 (149 $), qui ajoutent l’ANC et un son plus personnalisable.

Le Nothing Ear 1 (99 $) pourrait être l’alternative la plus naturelle à 99 $, bien que ceux-ci aient encore plus de compromis. Vous devrez vous contenter d’une réduction du bruit pire, mais vous obtenez une meilleure qualité sonore dans un boîtier léger et confortable.

Le Soundcore Liberty Air 2 Pro (89 $) pourrait être le meilleur choix si la personnalisation est reine. Soundcore offre un contrôle complet de l’égaliseur, des options personnalisées de suppression du bruit et neuf embouts auriculaires différents avec un test pour trouver le bon ajustement.

