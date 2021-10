RSS Akhil Bharatiya Karyakari Mandal Baithak a été inauguré par Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat et Sarkaryawah Dattatreya Hosabale au Rashtrotthana Vidya Kendra Campus à Dharwad, Karnataka.

Le Rashtriya Swaymsevak Sangh (RSS) a condamné aujourd’hui les récentes attaques contre les hindous au Bangladesh. Le co-secrétaire général Arun Kumar a déclaré que l’attaque contre la communauté minoritaire dans le pays voisin pendant le festival Durga Puja était une conspiration bien orchestrée pour déraciner les minorités. Le RSS a également appelé le gouvernement indien à communiquer la préoccupation mondiale hindoue au Bangladesh et à garantir que Dhaka arrête les attaques contre les minorités.

« L’attaque contre les hindous au Bangladesh est une conspiration bien orchestrée pour exterminer et déraciner les minorités. L’objectif de l’attaque était de créer des affrontements religieux par le biais de fausses nouvelles », a déclaré Kumar.

Kumar a fait ces remarques en s’adressant aux médias au sujet de la résolution adoptée par le RSS au cours de sa réunion de trois jours du comité exécutif indien. Kumar a également déclaré que le Sangh exige que le gouvernement du Bangladesh prenne des mesures sévères contre les éléments derrière le complot et veille à ce que les auteurs soient punis sévèrement.

« La vague d’attaques violentes contre les minorités hindoues et les temples hindous se poursuit sans relâche au Bangladesh. La récente vague de violence communautaire qui a éclaté pendant la fête sacrée de Durga Puja a fait de nombreux morts hindous innocents, des centaines d’autres blessés et des milliers de familles sans abri. Plusieurs filles et femmes appartenant à la communauté hindoue ont été agressées, des temples et des pandals de Durga Puja ont été vandalisés en l’espace de deux semaines. Les arrestations de certains des accusés, qui ont diffusé de fausses nouvelles pour inciter à la frénésie communautaire dans la société, ont mis en lumière que les attaques étaient un complot bien orchestré des islamistes radicaux », a déclaré RSS dans un article sur Facebook.

Les trois jours d’Akhil Bharatiya Karyakari Mandal Baithak du RSS ont commencé hier. RSS Akhil Bharatiya Karyakari Mandal Baithak a été inauguré par Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat et Sarkaryawah Dattatreya Hosabale au Rashtrotthana Vidya Kendra Campus à Dharwad, Karnataka. Environ 350 délégués de partout au pays participent à cette rencontre de 3 jours.

Le RSS a exhorté le gouvernement central à ouvrir tous ses canaux diplomatiques avec le Bangladesh et à communiquer la préoccupation au pays voisin.

Le RSS a déclaré que le « silence » des Nations Unies et d’autres organisations de défense des droits de l’homme sur la question montrait leur double standard, a rapporté le PTI.

