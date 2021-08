Un complot de l’UE visant à tuer la ville de Londres est qualifié d’« échec catastrophique » | Politique | Nouvelles

Le mois dernier, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que la ville de Londres ne devrait pas s’attendre à ce que l’UE ouvre les portes aux exportations britanniques de services financiers après le Brexit. Il a déclaré lors d’une conférence de presse : “Sur l’équivalence, je pense qu’il est juste de dire que rien n’a vraiment avancé”.

Cependant, dans un document de plus de 1 200 pages, il était très peu question des services financiers : un secteur qui représente 7 % de l’économie britannique et 10 % de ses recettes fiscales.

Sans cette reconnaissance, les entreprises londoniennes ne pourront pas accéder au marché.

L’intransigeance de l’UE n’est pas une surprise majeure car depuis que le Royaume-Uni a décidé de quitter le bloc, de grandes capitales européennes comme Paris ou Francfort ont tenté de prendre la place de la City en tant que centre financier de l’Europe.

Selon le chroniqueur financier Matthew Lynn, cependant, il est devenu clair que l’UE a lamentablement échoué dans ses intentions.

Il a expliqué: “Pas plus d’une poignée d’emplois ont disparu, et la plupart de ceux qui l’ont fait cochent simplement quelques cases pour se conformer aux règles, alors que cette semaine seulement, Londres a commencé à repenser ses règles d’inscription pour encourager plus de flotteurs technologiques. “

En fait, a insisté M. Lynn, l’UE a joué son rôle de manière épouvantable.

Il a poursuivi: “Pourquoi ça s’est si mal passé?

« D’abord, Paris et Francfort, ainsi que les fonctionnaires de la Commission à Bruxelles, ont fait beaucoup trop confiance aux règles et aux règlements.

“Comme si souvent, ils semblaient croire qu’ils pouvaient simplement légiférer sur la voie du succès commercial. S’ils mettaient juste suffisamment de restrictions sur le commerce et élaboraient le bon type de lois, alors les financiers n’auraient d’autre choix que de bouger.

“Et pourtant, la plupart de ces règles peuvent être facilement contournées. Si les transactions doivent être exécutées via un ordinateur ailleurs, ce n’est rien que le service informatique ne puisse résoudre en quelques jours, tandis que si un partenaire doit être appelé pour une conférence appel d’une autre ville européenne qui peut être organisé à peu de frais supplémentaires.”

Pire encore, a ajouté M. Lynn, lorsque les affaires ne pouvaient pas être faites à Londres, elles pouvaient être transférées à New York – qui a accès au marché – à la place.

Il a conclu dans son reportage pour The Telegraph : “Ensuite, tout n’était que carotte et pas de bâton.

“La décision vraiment audacieuse pour Paris, Francfort ou Amsterdam aurait été de se tailler une zone de libre-échange financier, avec des impôts moins élevés, des règles d’emploi plus faciles et une réglementation plus légère (en fait, un Monaco plus grand).

« Maintenant, cela aurait été une menace.

“Mais Bruxelles a oublié depuis longtemps que les entreprises ont besoin d’incitations. Elle s’en tient strictement au dogme selon lequel les menaces suffisent toujours.”

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, l’eurodéputé italien Antonio Maria Rinaldi a fait écho aux affirmations de M. Lynn, en insistant sur le fait que la ville sortirait plus forte grâce au retrait de la Grande-Bretagne du bloc.

Il a expliqué : « La City sera encore plus puissante grâce au Brexit et pour une raison très simple : les marchés y sont beaucoup plus rapides et intelligents.

“L’UE peut imposer toutes les impositions qu’elle veut, mais au final c’est la concurrence des marchés qui triomphera.

“Et puisque la tradition de la City est supérieure à tout autre endroit, elle restera le principal centre financier européen.”

Il a ajouté : “Je ne m’inquiéterais pas tant que ça… ils ont dit il y a cinq ans que le Brexit allait être une apocalypse.

“Je pense que cela a été une aubaine, à la place.”