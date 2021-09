Un complot du PSG choque le raid de Man Utd si la signature d’une superstar éjecte un artiste de confiance

in

Le PSG envisage une décision surprise pour un vétéran de Man Utd alors que les ramifications de leur folie d’agent libre se révèlent, selon un rapport.

Les géants français ont supervisé une fenêtre de transfert remarquable marquée par l’acquisition d’agent libre de Lionel Messi. L’Argentin n’était cependant pas la seule superstar à arriver par cette route. Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma ont tous été acquis dans le cadre de transactions sans frais.

Mais selon Caught Offside, les conséquences d’une telle récolte d’élite de signatures commencent à émerger.

Un point d’éclair potentiel vient entre les bâtons. Keylor Navas s’est rarement trompé depuis qu’il a échangé le Real Madrid contre PSG en 2019. En fait, le Costaricain est resté le choix n ° 1 jusqu’à présent cette saison malgré l’arrivée de Donnarumma.

Cependant, l’écriture est sur le mur et cette situation changera tôt ou tard. En tant que tel et citant le média espagnol Todofichajes, Caught Offside révèle que Navas pourrait passer à autre chose s’il ne voulait pas accepter un rôle de banc.

Si ce scénario se déroule, on prétend que le PSG envisagerait de fondre pour Homme Utd le vétéran David de Gea.

L’Espagnol, 30 ans, a été en pleine forme cette saison au milieu du rétablissement continu de Dean Henderson après avoir contracté Covid-19.

Mais comme Navas, De Gea est sous la pression d’un jeune gardien. Dean Henderson s’est vu confier les gants vers la fin de la saison dernière dans la ligue et rien n’indique qu’il ne deviendra pas le bouchon à long terme d’Ole Gunnar Solskjaer.

Il a réclamé une offre de « 20 millions d’euros » et « pourrait donc faire l’affaire » pour convaincre De Gea de quitter Old Trafford. Toujours aussi performant malgré ses difficultés à atteindre les niveaux atteints plus tôt dans sa carrière, De Gea serait un superbe remplaçant à Paris.

Bien qu’une question évidente ne soit pas abordée dans l’article – De Gea bougerait-il s’il n’était pas garanti un temps de jeu régulier ?

Un changement à cet égard semble être un changement latéral. Néanmoins, si l’Espagnol était prêt à déménager et qu’une offre arrivait, Man Utd se verrait confier une décision difficile à prendre.

De Gea est le deuxième plus gros salaire du club derrière Cristiano Ronaldo. De plus, sa valeur marchande ne fera que diminuer avec le temps compte tenu de son âge. Il est également dans les deux dernières années de son contrat, bien que Man Utd conserve la possibilité d’en déclencher un troisième.

