Un compositeur de Halo forcé par le tribunal de dire aux gens de détruire la musique

Marty O’Donnell, l’ancien directeur audio de Bungie qui a travaillé sur Halo et Destiny pendant des années, a été contraint par un tribunal de mettre en ligne une vidéo hier demandant aux gens d’arrêter de partager et de publier la musique de jeux vidéo qu’il a mise en ligne sans autorisation légale et contre les ordonnances du tribunal. . Dans la courte vidéo, le compositeur demande même aux fans de « détruire » toutes les copies de la musique qu’ils pourraient encore avoir.

Sur la chaîne YouTube d’O’Donnell, le compositeur a mis en ligne hier une vidéo de 45 secondes qui contient un message pré-écrit et approuvé par le tribunal demandant aux gens d’arrêter de partager ou de publier « du matériel non disponible dans le commerce lié à Destiny ou à la musique des sphères ».

Sa déclaration complète peut être lue ci-dessous.

« Madame, Monsieur, Je n’ai pas, et n’ai pas eu depuis au moins avril 2014, l’autorisation légale de posséder ou de distribuer du matériel non disponible dans le commerce lié à Destiny ou à Music of the Spheres (y compris le matériel que j’ai composé ou créé en travaillant pour Bungie). Ce matériel appartient à Bungie. Si vous avez publié l’un de ces éléments sur un site Web ou une autre plate-forme accessible au public, vous devez immédiatement supprimer le contenu. Si vous avez des copies de ces actifs, vous devez vous abstenir de partager et de détruire toute copie de ceux-ci. Cette demande ne s’applique à aucun matériel de Destiny ou de Musique des Sphères que vous avez obtenu légalement de sources disponibles dans le commerce.

En 2010, trois ans après la séparation de Bungie et Microsoft, le studio a commencé à travailler avec Activision sur un plan de développement de 10 ans pour créer la franchise Destiny. Et, il a été décidé par Bungie et O’Donnell que, plutôt que de créer de la musique pour chaque tranche prévue du jeu, O’Donnell composerait une grande partition pour toute la franchise et tous les futurs jeux. Après deux ans de composition aux côtés de Michael Salvatori et de l’ancien Beatle Paul McCartney, ils avaient créé une grande partition en huit parties intitulée « The Music of Spheres ».

Mais avant l’E3 2013, Activision a décidé de ne pas utiliser sa musique pour la bande-annonce de l’E3 2013 de Destiny 1. Selon les documents judiciaires de 2015, O’Donnell était furieux du changement et s’est directement plaint au PDG de Bungie, Harold Ryan. Le reste de la direction de Bungie a convenu qu’Activision avait outrepassé et déposé une plainte formelle, mais l’éditeur l’a annulée. Les plans d’O’Donnell de publier le projet en tant que version distincte ont été rejetés à la fois par Bungie et Activision. Cela a finalement conduit O’Donnell à se mettre en ligne lorsque la bande-annonce de l’E3 d’Activision a été créée et a tweeté que la musique n’était pas celle de Bungie, ce qui a conduit à un affrontement avec le développeur et, finalement, après d’autres problèmes entre le studio et le compositeur, il a été licencié sans motif le 11 avril 2014.

Des poursuites ont suivi. Dans un procès – qu’O’Donnell a gagné – il a tout de même reçu l’ordre de rendre « tout le matériel » de Destiny et « Music of the Spheres » – pas seulement les partitions finales, mais chaque version, composant et variation.

Cependant, en 2019 (à la suite des fuites en 2018 de la partition « Music of the Spheres » en ligne), O’Donnell a commencé à télécharger de la musique du projet. Les avocats de Bungie ont fait valoir que cette directive violait l’injonction précédente et en mai 2021, un juge a statué en faveur de Bungie.

En septembre de cette année, O’Donnell a été reconnu coupable d’outrage au tribunal pour son utilisation continue des actifs de Destiny, y compris le téléchargement de clips de chansons en ligne longtemps après qu’il a été licencié et a quitté Bungie en 2014. Selon Eurogamer, une telle utilisation a violé les termes d’un procès précédent. Il a été contraint de payer près de 100 000 $ à Bungie et a ordonné de créer une vidéo expliquant qu’il n’avait pas le pouvoir de fournir cette musique ou ce matériel. De plus, O’Donnell devait dire à toute personne ayant téléchargé les actifs de s’abstenir de les partager et d’en détruire toute copie.

Aujourd’hui, près de deux mois plus tard et après que les deux parties à la bataille juridique aient accepté le texte, cette vidéo a été téléchargée sur ses comptes YouTube et Twitter.

Cela semblerait être la fin de cette longue bataille juridique, mais je ne serais pas surpris si une nouvelle ride ou un nouveau chapitre de cette saga apparaît dans un avenir pas si lointain.