Un compositeur de jeux vidéo emprisonné pour agression sexuelle sur un enfant

L’un des compositeurs du célèbre jeu vidéo MMO RuneScape est en grande difficulté. Taylor a été condamné par la Crown Court de Peterborough en Angleterre à 22 mois de prison. Il a admis avoir agressé une fille de moins de 12 ans l’année dernière, citant l’alcool comme facteur contributif.

Selon un rapport du Cambridge Independent, Taylor, un habitant de Cambridge de 53 ans, a agressé en état d’ébriété un mineur en décembre 2020. La jeune fille aurait parlé à un membre de la famille de l’incident qui a suivi. Il a ensuite avoué lors d’un interrogatoire de police. Lorsqu’on lui a demandé si ses actions étaient correctes ou non, il a affirmé qu’il luttait contre la dépression à l’époque. Il a également déclaré qu’il était ivre au moment de l’agression présumée.

Par la suite, Taylor a reçu un document lui expliquant qu’il serait accusé d’avoir agressé une fille de moins de 13 ans. Au cours de l’audience, il a admis l’infraction. En plus de purger 22 mois, Taylor devra également s’inscrire au registre des délinquants sexuels pendant 10 ans.

« Une ordonnance de prévention des préjudices sexuels (SHPO), anciennement connue sous le nom d’ordonnance de prévention des infractions sexuelles (SOPO), est une ordonnance du tribunal qui peut être demandée par la police ou le tribunal lorsqu’il y a une préoccupation particulière au sujet d’un individu. Cette ordonnance du tribunal sera être demandé pour empêcher une personne de se livrer à une activité particulière », rapporte Stop It Now.

Selon une déclaration du développeur de RuneScape Jagex à Kotaku, Ian Taylor a été licencié de l’entreprise en mars 2021 à la suite de son crime.

« Jagex attend les normes les plus élevées de son personnel et nous agissons de manière décisive si ces valeurs qui nous sont chères ne se reflètent pas dans le comportement des employés, lit-on en partie dans la déclaration. « La personne en question ne travaille plus chez Jagex et a été licenciée lors les circonstances des allégations ont été révélées en mars 2021. Nous avons mené un examen interne des interactions de l’employé avec le personnel et tous les joueurs avec lesquels il a pu entrer en contact pendant son séjour chez Jagex. Nous n’avons trouvé aucune preuve qui pourrait inciter à une enquête plus approfondie pour le moment. »