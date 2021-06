Un concept basé sur des rumeurs montre l’iPhone 13 Pro avec une encoche plus petite et des objectifs d’appareil photo plus grands

Nous ne sommes qu’à trois ou quatre mois de l’annonce de la prochaine génération d’iPhone, mais les rumeurs nous donnent déjà une idée de ce à quoi s’attendre des nouveaux smartphones d’Apple en 2021. Sur la base de tout ce qui a été divulgué jusqu’à présent, ConceptCreator et LetsGoDigital ont créé de magnifiques Rendus 3D de ce à quoi ressemblera l’iPhone 13 Pro.

Certains schémas divulgués plus tôt cette année indiquent que les iPhones de cette année ressembleront davantage à un «iPhone 12S» qu’à un iPhone 13, bien que les noms officiels restent inconnus. C’est parce que le design restera à peu près le même que celui de la génération actuelle, avec seulement quelques changements notables.

Par exemple, ces schémas suggèrent que les nouveaux iPhones seront plus épais et auront des objectifs d’appareil photo plus grands, du moins dans la gamme Pro. Il y a un autre aspect du smartphone d’Apple qui, selon les rumeurs, changera avec l’iPhone 13, et c’est l’encoche en haut de l’écran.

L’encoche ne disparaîtra pas, car Apple en a toujours besoin pour placer les capteurs Face ID, mais les iPhones de cette année devraient avoir une encoche légèrement plus petite. Bien que cela n’ait certainement pas beaucoup d’impact sur la conception globale, cela pourrait ramener des informations plus utiles dans la barre d’état des modèles d’iPhone 13.

Et c’est exactement ce que le concept nous montre. Nous pouvons voir une nouvelle version de l’iPhone Pro qui est très similaire à l’iPhone 12 Pro, mais avec une encoche plus petite, des caméras plus grandes et de nouvelles couleurs (bien qu’il n’y ait pas de fuite concrète sur les nouvelles couleurs de la gamme iPhone 13).

Bien que cela puisse sembler décevant, cela ne serait pas une surprise car Apple conserve généralement le même design pendant un certain temps après un grand changement – comme celui avec l’iPhone 12. Il est possible qu’Apple se concentre davantage sur l’amélioration du matériel de l’iPhone avec des choses comme de meilleurs appareils photo, des batteries plus grosses et une prise en charge 5G étendue.

Que penses-tu de cela? Seriez-vous satisfait d’un nouvel iPhone assez similaire à l’iPhone 12 mais avec une encoche plus petite, ou attendez-vous une mise à niveau majeure ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

