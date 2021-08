Un concept époustouflant donne vie au MacBook avec Apple Pencil

Un brevet déposé par Apple plus tôt cette semaine qui révélait un nouveau design de MacBook avec un Apple Pencil logé à la place de sa Touch Bar a pris vie dans un nouveau concept époustouflant.

Sarang Sheth via Yanko Design a créé un concept de MacBook avec un Apple Pencil logé là où se trouvait la Touch Bar, sur la base d’un dépôt de brevet d’Apple rendu public cette semaine.

Comme vous pouvez le voir, le concept incroyablement détaillé révèle comment Apple pourrait un jour héberger un Apple Pencil dans le cadre d’un châssis MacBook, sur la base du brevet déposé par Apple. La conception incroyable soulève la question de savoir comment Apple pourrait un jour proposer Apple Pencil et s’il existe un besoin ou un marché pour un ordinateur portable Apple prenant en charge une entrée de stylet ou peut-être un écran tactile. Alors qu’Apple aurait de nouveaux modèles de mini-LED MacBook Pro (2021), il n’y a certainement aucune rumeur indiquant qu’Apple envisage d’ajouter de telles capacités à ses Mac au cours des prochains mois, voire des années. Apple a réservé le support Apple Pencil pour des appareils comme le M1 iPad Pro (2021) et ses autres meilleurs iPads. Pourtant, il est clair qu’Apple réfléchit au moins à la manière dont il pourrait un jour étendre la prise en charge de Pencil au Mac.

Source : USPTO / iMore

Le brevet se rapporte à « l’entrée d’ordinateur d’outil montable » et stipule :

Une variété de périphériques d’entrée portables sont utilisés pour détecter l’entrée de l’utilisateur. Par exemple, un stylet est souvent utilisé pour fournir une entrée en contactant un numériseur ou un panneau tactile d’un appareil électronique. L’écran tactile peut comprendre une surface tactile qui, en réponse à la détection d’un événement tactile, génère un signal qui peut être traité et utilisé par d’autres composants du dispositif électronique. Un composant d’affichage du dispositif électronique peut afficher des éléments d’affichage textuels et/ou graphiques représentant des boutons ou icônes virtuels sélectionnables, et la surface tactile peut permettre à un utilisateur de naviguer et de modifier le contenu affiché sur l’écran d’affichage. Typiquement, un utilisateur peut déplacer un ou plusieurs périphériques d’entrée, tels qu’un stylet, sur l’écran tactile selon un motif que le périphérique traduit en une commande d’entrée. Certains stylets peuvent être sensibles au toucher et à la force pour fournir une entrée d’écriture ou de dessin à l’appareil électronique. Les fonctions du stylet ou de l’appareil électronique peuvent également être contrôlées à distance en interagissant avec un capteur sur le stylet pendant que le stylet est tenu dans la main.