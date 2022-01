Après la sortie de Disney+ et Peter Jackson’s Revenir, les cinéastes à l’origine du documentaire épique ont annoncé que les projections de The Rooftop Concert, extrait du film, seraient diffusées dans les cinémas IMAX le 30 janvier. Le film sera accompagné d’un cinéaste Q&A, diffusé simultanément par satellite.

Le 30 janvier 1969, le concert sur le toit comportait des interprétations de chansons du dernier album des Beatles, Let It Be. Après qu’une foule massive se soit rassemblée pour regarder depuis la rue en contrebas, la police a finalement coupé le groupe.

« Je suis ravi que le concert sur le toit de The Beatles: Get Back soit vécu en IMAX, sur cet écran géant », a déclaré Jackson dans un communiqué. « C’est le dernier concert des Beatles, et c’est le moyen idéal pour le voir et l’entendre. »

Les billets pour la présentation spéciale d’une heure sont actuellement en vente. Après la première d’IMAX, un engagement théâtral mondial aura lieu entre le 11 et le 13 février.

De plus, Jackson et Disney ont annoncé que l’intégralité de la série de documents Get Back sera disponible à l’achat sur Blu-ray et DVD aux États-Unis à partir du 8 février (elle est actuellement toujours disponible en streaming complet sur Disney + également).

Le mois dernier, Jackson était l’invité vedette de l’émission de Robert Rodriguez Quelque chose sur les Beatles Podcast. Le réalisateur était un fan du podcast et il a lui-même retrouvé Rodriguez pour une conversation spéciale de trois heures couvrant la mine d’or des images de Michael Lindsay-Hogg et les informations qui ne pouvaient toujours pas tenir dans la durée de près de huit heures de la nouvelle série. Parallèlement à la discussion, le co-animateur invité Dan Rivkin du blog They May Be Parted, qui examine en détail le projet Let It Be.

Rodriguez a divisé la conversation en trois épisodes (dans la meilleure tradition de Peter Jackson), d’une heure chacun. Jackson a indiqué qu’il souhaitait revenir à la série, et peut-être même amener un invité spécial. Restez à l’écoute!

Visitez le site officiel IMAX pour les horaires et les informations sur les billets.