Un concours de télé-réalité «Magic Mike» est en préparation ⋆ .

9 avril 2021 / Publié par: Emily

Bonne nouvelle pour les gens qui se déchaînent en regardant des mecs déchirés déchirer leurs vêtements et bosse l’air: HBO Max a commandé The Real Magic Mike, un concours de réalité des producteurs des films Magic Mike, y compris Channing Tatum et Steven Soderbergh. Dix participants se battront pour gagner une place dans le spectacle Magic Mike Live à Las Vegas. Magic Mike Live est une revue de strip-tease, à la Chippendales. Ne le confondez pas avec la comédie musicale Magic Mike Broadway qui a implosé en 2019. Magic Mike, Magic Mike, Magic Mike!

La logique de l’émission est «ils mettront leur âme à nu et plus encore à mesure qu’ils feront évoluer leur corps», lorsqu’ils apprendront leurs routines et «développeront un nouveau niveau de confiance en eux». Ils sont actuellement en cours de casting, et le site Magic Mike Live a une forme où les fans peuvent nommer quelqu’un pour l’émission:

Vous connaissez un papa qui est toujours le premier à frapper la piste de danse? Un ami avec un rêve de danseur insatisfait? Un homme qui veut récupérer son mojo?

Je veux dire, juste au-dessus de ma tête: mon propre père, Napoleon Dynamite, et Austin Powers dans The Spy Who Shagged Me.

Sarah Aubrey, la responsable du contenu original chez HBO Max, dit qu’elle est ravie de célébrer «la confiance en soi et la sensualité à l’intérieur et à l’extérieur». Mais, euh… surtout «dehors», non? Parce que c’est Magic Mike dont nous parlons. Et même si tout le truc des méga-muscles / abdos durs ne fait pas appel à ma libido (Team Soft Nerd pour la vie), le look de beefcake est la principale raison pour laquelle tous les chiens en corne sont allés voir Magic Mike dans les théâtres en 2012. Souvenez-vous de votre public, HBO Max!

Pic: Youtube