Un concurrent d’American Idol sanglote alors que les autorités enlèvent un nouveau-né

— 8/14 Le bureau du shérif du comté de Manatee a déclaré à TMZ que l’enfant avait été arrêté sur ordre d’un juge du tribunal de la famille.

L’agence ajoute: “Nous comprenons que de l’extérieur, les actions de la Division des enquêtes sur la protection de l’enfance du bureau du shérif du comté de Manatee peuvent sembler indifférentes, mais laissez-moi vous assurer que nous avons toujours à l’esprit le meilleur intérêt des enfants et des familles.

MCSO poursuit en disant : « Nous sommes régis par de nombreuses politiques et lois pour garantir que nous ne perdons pas de vue lorsque nous traitons avec des familles vulnérables. La dernière chose que quiconque dans cette entreprise veut faire est de protéger les enfants de leurs parents, mais parfois c’est le seule direction que nous sommes obligés de prendre. Selon la loi, nous essayons toujours d’héberger les enfants avec un autre membre de la famille avant tout autre placement. Lorsque cela n’est pas possible, nous essayons d’abriter avec un non-parent connu de la famille, et en dernier recours nous nous abritons avec d’autres ressources.”

Ils terminent par : “Lorsque le besoin se fait sentir d’héberger des enfants, les familles reçoivent des conseils sur la façon d’atteindre avec succès les objectifs de réunification avec leurs enfants dès que possible.”

Cette vidéo montre l’ancien finaliste de “American Idol” Syesha Mercado absolument hors d’elle, en larmes, alors que les forces de l’ordre emmènent son nouveau-né à la suite d’une enquête des services de protection de l’enfance … et la vidéo suscite l’indignation.

Syesha sanglotait en remettant à contrecœur sa petite fille aux députés du shérif du comté de Manatee mercredi en Floride. Les flics ont insisté pour qu’elle remette l’enfant lors d’un contrôle de l’aide sociale.

Vous voyez Syesha suppliant les députés de ne pas emmener son bébé … puis pomper le lait maternel dans un biberon pour l’envoyer avec sa fille, qui a finalement été emmenée à l’arrière d’un SUV.

Le nouveau-né serait le deuxième enfant que les autorités ont enlevé à Syesha cette année. Son fils en bas âge a été placé en famille d’accueil à la suite d’une visite à l’hôpital où un médecin a sonné l’alarme, affirmant que le garçon souffrait de malnutrition.

Dans cette vidéo, Syesha demande aux forces de l’ordre pourquoi ils emmènent sa petite fille, et on lui dit que c’est parce qu’elle n’a pas dit aux autorités qu’elle avait accouché alors que la bataille juridique pour la garde de son fils était en cours.

Syesha insiste sur le fait que son nouveau-né est heureux et en bonne santé, affirmant qu’elle a tous les papiers pour garder l’enfant et disant que les flics auraient dû contacter son avocat – mais à la fin, elle a perdu la garde.

La vidéo émotionnelle suscite l’indignation en ligne, certaines personnes accusant les autorités de racisme.

Publié à l’origine — 13/8 17:09 PT