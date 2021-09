Un concurrent de “Danse avec les stars” révèle une blessure lors de la première de la saison 30

La première blessure de célébrité de Dancing With The Stars Saison 30 a été révélée environ 90 minutes après le début du premier épisode de lundi. Christine Chiu, qui joue dans la série de téléréalité Netflix Bling Empire, a révélé qu’elle s’était disloquée une côte lors des répétitions avec son partenaire de danse pro, Pasha Pashkov. Malgré cette blessure, Chiu a réussi une danse impressionnante lors de la première semaine, obtenant un bon score des juges.

Après avoir dansé un Tango sur “Glamorous” de Fergie et Ludacris, Chiu a reçu des notes majoritairement positives de la part des juges. Même Len Goodman pensait qu’elle avait fait un « effort formidable ». Après que les juges aient donné leurs critiques, l’animatrice Tyra Banks a noté qu’elle se serait cassé le dos si elle avait essayé de tirer les mêmes films que Chiu. À ce stade, Chiu a révélé qu’elle avait vraiment blessé quelque chose la semaine dernière.

Christine a apporté le bling💎 à la salle de bal #DWTS ce soir et c’était ! pic.twitter.com/H1mBlEuMzR – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 21 septembre 2021

“Nous avons disloqué cette côte”, a déclaré Chiu, tout en pointant son dos. Elle s’est ensuite corrigée, désignant Pachkov alors qu’elle disait “il” s’est disloqué la côte. “Es-tu sérieux?” Les banques ont demandé. “Pas de douleur, pas de gain,” répondit Chiu. Chiu a ensuite félicité Pashkov comme un “grand professeur” qui est patient. Mais si vous “ne faites pas les choses correctement, il vous luxera une côte”, a-t-elle plaisanté. “Mais à part ça, il est incroyable.” Pashkov avait l’air un peu embarrassé après cela, mais leurs émotions se sont rapidement transformées en célébration alors que les deux ont obtenu un 25/40 pour leur danse.

Chiu est l’une des stars de Bling Empire, une émission de téléréalité Netflix qui se concentre sur la vie des mondains est-asiatiques-américains vivant à Los Angeles. La première saison est sortie en janvier et une deuxième saison est déjà en cours. Chiu est également le co-fondateur de Beverly Hills Plastic Surgery Inc. et marié au chirurgien plasticien Gabriel Chiu, qui est également présenté dans l’émission. Gabriel Chiu prétend être le 24e descendant direct de la dynastie Song.

“Je pense que les premiers jours, j’étais incrédule, j’étais tellement étourdie! Toute la moitié inférieure de mon visage était très douloureuse parce qu’elle ne pouvait tout simplement pas y croire”, a déclaré Chiu à HollywoodLife à propos de ses premiers jours à répéter pour DWTS. ” Cependant, je pense en fait que cela a fonctionné à mon désavantage parce que la danse que nous faisons est une danse beaucoup plus sérieuse, alors j’ai dû me débarrasser un peu de cela et devenir un peu plus sérieux.” DWTS est diffusé le lundi à 8h. h HE sur ABC.