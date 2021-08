Un concurrent de “Love Island” tire sa photo avec Margot Robbie dans un message d’anniversaire

Comme beaucoup d’autres dans le monde, Margot Robbie est une grande fan de la série télé-réalité Love Island. Environ un mois après avoir organisé une fête d’anniversaire sur le thème de Love Island, Robbie a reçu un cri d’anniversaire sous la forme d’une vidéo de l’un des récents concurrents de la série, Hugo Hammond. Selon Yahoo, Hammond a souhaité un joyeux anniversaire à Robbie via Cameo et a réussi à tourner sa photo avec l’acteur dans le processus.

“Hey Margot, c’est Hugo ici. Je viens de sortir de la villa de Love Island et j’ai entendu dire que tu étais une super fan”, a déclaré Hammond à Robbie dans la vidéo. “J’ai aussi entendu dire que tu as fêté ton anniversaire avec une fête sur le thème de Love Island.” Il a ajouté: “Alors je voudrais juste te dire joyeux anniversaire et tu es à 100% mon type sur papier et si tu étais entré dans la villa, ma tête aurait certainement été tournée.” Alors que Hammond a fait savoir à la star de Suicide Squad qu’elle était “à 100%” son type, Robbie est déjà “couplée” avec son mari, Tom Ackerley, qu’elle a épousé en 2016.

Ironiquement, le cri d’anniversaire de Hammond à Robbie est venu peu de temps après que l’acteur se soit ouvert à PEOPLE au sujet de son amour pour la série télé-réalité. Au cours de l’interview, Robbie a déclaré: “Cela fait vraiment partie de ma vie. C’est une grande partie de ma vie. [The Suicide Squad director] James Gunn est en fait un grand fan aussi.” Sa co-vedette de The Suicide Squad, Joel Kinnaman, qui était présente pour l’interview, a ensuite plaisanté: “Elle l’a imposé à ma vie.” Kinnaman était également présente pour Love Island de Robbie – fête d’anniversaire à thème.

Elle a ensuite demandé à sa co-vedette : “Oui. Je t’ai forcé à essayer Love Island, mais en as-tu déjà regardé ?” Kinnaman a ensuite proposé: “Je pense en avoir vu les clips [from] à l’époque, ou peut-être que c’était quelque chose de similaire, comme Paradise Hotel, ou quelque chose du genre. Mais oui, j’ai besoin de m’y replonger pleinement.” En plus de partager son amour pour la série dans un sens général, Robbie a également parlé de sa saison préférée et de ses deux concurrents préférés de tous les temps. Pour ceux qui sont dévoués à l’amour Fans de l’île, ses réponses ne sont peut-être pas si surprenantes. “Si je devais choisir une saison préférée, je dirais la saison trois”, a-t-elle noté. “Si je devais choisir les candidats préférés de tous les temps, je dirais probablement Liv [Olivia Attwood] de la saison trois, et Maura [Higgins] de la saison cinq. Ce sont probablement mes deux favoris de tous les temps. “