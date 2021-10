Un concurrent d’Extreme fait le point depuis l’hôpital

America’s Got Talent: Extreme concurrent Jonathan Goodwin a un « long chemin vers la récupération » après que l’artiste d’évasion a subi un accident effrayant sur le tournage du spin-off extrême de l’émission de talents NBC bien-aimée. Goodwin aurait été écrasé entre deux voitures dans une cascade qui a mal tourné la semaine dernière, provoquant une explosion sur le plateau.

Le cascadeur britannique s’est rendu sur Instagram mardi avec une mise à jour après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital, remerciant les gens pour le « [outpouring] d’amour de tous les coins du monde » alors qu’il récupère. Partageant une photo faisant une grimace depuis son lit d’hôpital, Goodwin a commencé: « Vous ne pouvez pas dire que vous ne sortez pas ce que vous avez mis. J’ai fait de mon mieux pour les années pour être gentil, attentionné, honnête, solidaire et bon. »

« Il y a quelques jours, ma vie a pris un virage complet à gauche… et le [outpouring] d’amour de tous les coins du monde; de la part de personnes dont je ne pensais même pas qu’elles me connaissaient ou se souviendraient de moi… a été tout simplement étonnant », a-t-il poursuivi. « Vraiment incroyable. J’aurai beaucoup de choses à dire à ce sujet et sur les avantages d’être gentil à l’avenir… mais merci. »

Goodwin a écrit qu’en tant que personne qui a maintenant « été au bord du gouffre et a esquivé le pire qu’un être humain puisse, sans peur », c’est parce qu’il était « protégé par l’amour » qu’il s’en est sorti vivant. « A mort je dis nananana boo boo… », a-t-il ajouté. Il y aura un « long chemin vers la guérison » et il pourrait « laisser les idiots tranquilles pendant un moment, mais il me reste beaucoup à faire dans ce monde », a-t-il conclu. « Peut-être que nous pouvons faire quelque chose de bien ensemble ? »

Remerciant tous ceux qui ont tendu la main avec leur amour et leur soutien, Goodwin a également remercié sa fiancée, l’actrice britannique Amanda Abbington, la qualifiant de « meilleure chose qui lui soit jamais arrivée ». Abbington en retour a commenté le message: « Nous avons totalement ceci. » La juge d’America’s Got Talent, Heidi Klum, a également commenté le message: « Je vous envoie également mon amour et un prompt rétablissement. » America’s Got Talent: Extreme promet des actes encore plus scandaleux et choquants chaque semaine lors de ses débuts en milieu de saison sur NBC – aucune date de première officielle n’a été annoncée.