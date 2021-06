Un concurrent du Galaxy A52 5G ?

in

Le OnePlus Nord CE arrive à chaud le 10 juin. OnePlus essaie toujours de garder le mystère en vie, mais les spécifications divulguées du téléphone nous ont donné une bonne idée de ce à quoi s’attendre du nouveau Nord.

Maintenant, le pronostiqueur Ishan Agarwal a dévoilé le prix présumé du OnePlus Nord CE. La fuite s’accompagne également de prix présumés pour les modèles OnePlus TV U1S qui devraient faire leurs débuts aux côtés du téléphone.

Prix ​​OnePlus Nord CE

Selon Agarwal, le Snapdragon 750G avec OnePlus Nord CE coûtera Rs 22 999 en Inde (~ 315 $). C’est un peu moins cher que le Samsung Galaxy M42 5G qui dispose également du même chipset. Cependant, il n’a pas le taux de rafraîchissement de 90 Hz ou le tireur principal de 64 MP qui devrait figurer sur le Nord CE.

Pendant ce temps, le Samsung Galaxy A52 5G coûte 374 $ / 399 £ / 429 € à l’international. Le téléphone est également équipé du SoC Snapdragon 750G et dispose d’un écran 120 Hz, d’une batterie de 4 500 mAh et d’une configuration à quatre caméras de 64 MP. Si OnePlus prix le Nord CE près du prix de l’Inde sur les marchés mondiaux, il pourrait très bien réduire le prix du téléphone de milieu de gamme populaire de Samsung.

En Inde, le Galaxy A52 5G, lors de son lancement, pourrait coûter bien plus cher que son homologue international. La version 4G du téléphone coûte à elle seule Rs 27 999 (~ 384 $).

Outre le prix du OnePlus Nord CE, Agarwal a également divulgué un rendu du panneau arrière du téléphone en association avec Pricebaba. Dans celui-ci, le téléphone est représenté dans un coloris bleu rappelant le Nord d’origine. Une triple pile de caméras est également visible à l’arrière et on peut voir des touches de volume sur la tranche gauche. Le bord droit du téléphone n’est pas visible, nous ne savons donc pas si un curseur d’alerte est présent ou non.

Prix ​​OnePlus TV U1S

Selon Agarwal, le OnePlus TV U1S devrait sortir avec trois modèles : 50 pouces, 55 pouces et 65 pouces. Les prix de ces modèles sont respectivement de 37 999 Rs (~ 521 $), 45 999 Rs (~ 631 $) et 60 999 Rs (~ 837 $).

Agarwal a également divulgué des images du téléviseur montrant un design élégant à lunette mince. La télécommande dans le rendu divulgué a des raccourcis clavier pour Google Assistant, Netflix et Amazon Prime Video.

Ailleurs, les modèles OnePlus TV U1S devraient offrir une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, des haut-parleurs de 30 W et une caméra 1080p intégrée avec prise en charge de Google Duo. Vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle série OnePlus TV U1S ici.