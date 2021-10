Un concurrent du projet de piste quitte le spectacle après un combat impliquant la race, étant un allié

« C’était faux comme f—, j’ai perdu tellement de respect pour toi pour ça. »

Meg Ferguson a quitté le plateau de « Project Runway » à la suite d’une discussion animée impliquant la race, la mode et le fait d’être un allié pour la diversité dans la salle de travail. Elle n’est jamais revenue.

Dans le nouvel épisode de jeudi, les candidats ont été chargés de créer «un look streetwear percutant et percutant» avant de choisir leurs propres modèles dans un petit groupe pour la mission. Le designer haïtien Prajje Oscar Jean-Baptiste, cependant, a été déçu de ne pas avoir été assez rapide pour sélectionner un modèle noir – en disant que « mettre ce que je suis sur le point de faire sur un homme blanc serait une insulte pour tout mon pays. «

Il a poursuivi en expliquant que son look ne ferait pas seulement référence à Haïti, mais aussi à 1804, lorsque les Haïtiens ont obtenu leur indépendance par rapport à la domination coloniale française et ont aboli l’esclavage. Alors que lui et Meg discutaient de leurs conceptions pendant la phase d’esquisse, elle a dit que pour lui, mettre les vêtements sur un homme blanc serait un « blanchiment à la chaux ».

« Nous ne pouvons pas avoir peur de dire le mot racisme et nous ne pouvons pas avoir peur de dire blanchiment et appropriation », a-t-elle poursuivi. « Vous concevez parce que vous avez grandi sans voir des gens comme vous sur les podiums. J’ai grandi sans voir de grandes femmes à la télévision et dans les magazines. C’est insultant. Le streetwear a été créé spécifiquement par les hommes noirs. Appropriation culturelle directe et blanchiment à la chaux.

« Cela devrait être un moment de magie noire et j’ai l’impression que nous avons raté la cible », a-t-elle ajouté. « Je me sens insulté en votre nom. Je te sens et je suis désolé.

Dans un confessionnal, Prajjè a expliqué pourquoi la conversation le mettait mal à l’aise. « En même temps, vous trouvez des gens qui soutiennent nos problèmes, en tant que Noirs, cela donne l’impression qu’ils savent quels sont nos problèmes et qu’ils sont notre grâce salvatrice », a-t-il déclaré.

« Je deviens un peu mal à l’aise, si je dis que j’en ai fini, cela aurait dû être la fin, mais elle va et vient », a-t-il ajouté.

Plus tard, après le voyage des créateurs à Mood pour leurs tissus, Prajjè a informé Christian Siriano qu’il avait une « situation » de modèle et espérait échanger quelqu’un contre un modèle noir. Christian est allé demander à une autre participante si elle changerait et alors qu’elle avait l’air d’abord hésitante ou du moins prise au dépourvu, elle a accepté sans faire d’histoires. « Maintenant, le travail peut vraiment être représenté de la bonne manière », a commenté Prajjè après, donnant un gros câlin à Coral pour sa flexibilité.

Alors que Siriano s’arrêtait à la table de Meg, elle lui dit qu’elle voulait écrire la phrase « Il n’y a qu’une seule race, et c’est l’humanité » au dos de sa « veste ». Christian a répondu par un « Mmhmm » perplexe avant de la critiquer pour le beige de son look.

Après l’échange de Prajjè, le designer asiatique Kenneth Barlis s’est rendu compte qu’il voulait également célébrer son héritage – et le seul designer avec un modèle asiatique était Meg. Avec 2 heures et demie restantes le premier jour, il lui a demandé si elle serait d’accord pour changer – lui disant que ses vêtements étaient « très d’inspiration asiatique » mais que son modèle était « un garçon blanc ». Elle a dit qu’elle y réfléchirait après l’arrivée des modèles dans la salle de travail.

« J’ai déjà passé des heures à couper, draper, concevoir pour un modèle masculin asiatique », a déclaré Meg dans un confessionnal. « C’est tellement important pour moi de respecter et de reconnaître le fait qu’il voulait concevoir pour sa propre culture. Je ne ressemblerais pas à une femme de parole et je ressemblerais à un connard ou à cette garce si je disais : ‘Non, je ne veux pas changer.’ »

Lorsque les mannequins se sont présentés, Meg l’a informé que « quelqu’un d’autre te voulait », ajoutant : « Honnêtement, je ne veux pas t’abandonner. Se tournant vers Kenneth, elle a ajouté: « Si nous devons le faire, faisons-le maintenant. »

Alors que Kenneth expliquait à leurs deux modèles qu’ils essayaient de comprendre comment ils pourraient « faire en sorte que cela fonctionne » pour eux tous, elle l’interrompit et déclara: « Non, il voulait mon modèle. » Lorsqu’il a expliqué qu’il voulait montrer son travail « sur un modèle qui me ressemble », elle n’a pas encore voulu.

« Non, je pense que ce sont des putains de taureaux – que tu fasses ça maintenant. Me laisseras-tu parler ? Honnêtement, je respecte la race. Je le ferai, juste pour ce facteur », lui a-t-elle ensuite dit. « Je pense que nous aurions dû avoir cette discussion il y a 16 heures. »

Lorsque Kenneth a dit qu’ils n’avaient pas à échanger si elle ne se sentait pas «à l’aise» avec cela, elle a de nouveau craqué. « Arrête de parler, allons-y, nous perdons du temps », lui dit-elle, avant d’amener son nouveau mannequin à sa table.

« Apparemment, je ne peux concevoir que pour les Blancs », a-t-elle déclaré à son nouveau modèle, qui espérait qu’elle ne lui « crierait » pas comme elle vient de le faire avec son collègue concurrent. « Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas dire ce qu’elle ressent, elle doit être une garce », s’est alors demandé Meg à voix haute.

Pendant ce temps, dans son coin de la pièce, Prajjè a exprimé sa frustration face à ce qu’il venait de voir entre Meg et Kenneth. « Vous ne pouvez pas vous en occuper quand cela vous convient. C’est ce faux… que je n’aime pas », a-t-il dit, ayant l’impression que ses mots plus tôt ne correspondaient pas à ce qu’il venait de voir se dérouler des heures plus tard.

« C’était faux comme f—, j’ai perdu tellement de respect pour toi pour ça », a-t-il ensuite dit à Meg après qu’elle lui ait demandé si elle était méchante. «Vous vous êtes impliqué dans mes affaires ce matin, vous l’avez rendu extrêmement inconfortable, vous parlez, parlez, parlez, jappez, jappez, japez pour les mêmes – et vous venez de le faire pour lui. J’ai perdu le respect pour toi pour ça.

Meg s’est ensuite fâchée contre Kenneth pour ne pas être venu à sa défense lorsque Prajjè a critiqué son comportement.

« Je t’ai dit que la raison pour laquelle je le ferais, c’est parce que la raison était importante pour que tu puisses représenter qui tu étais et je viens de m’appeler ‘Fake as f—’ et tu n’as rien dit », lui a-t-elle dit. « F—vous, mec, f—vous. Vous n’avez rien à changer et je l’ai fait pour vous et vous êtes resté là et avez laissé cela se produire et vous n’avez rien fait.

« Les gens sont faux et montrent leur fausseté », a poursuivi Prajjè. « Vous voyez comment ce matin elle était tout à propos, ‘Oh, vous devriez représenter votre culture.’ Il s’en est rendu compte à la dernière minute, il a dit, vous savez quoi, pouvons-nous échanger.’ »

Meg a ensuite traversé la pièce en applaudissant, disant à Prajjè qu’il ne faisait « même pas partie » de la conversation.

« J’en fais partie parce que ce matin, tu t’es impliqué dans ma situation. Vous me souteniez ce matin et vous vous contentez de lui, lui a-t-il dit. «Ce matin, tu faisais semblant de me soutenir et maintenant tu es—sur lui devant tout le monde dans cette pièce. Tu es faux, point final.

Sur ce, Meg a demandé à quelqu’un de « f—ing enlever ce micro » et de s’exclamer qu’elle voulait rentrer chez elle. C’est exactement ce qu’elle a fait.

« À ce moment-là, je n’avais personne à mes côtés. Cela m’a vraiment pris au dépourvu et mon cerveau est parti. J’ai eu le début d’une crise de panique », a-t-elle déclaré dans un confessionnal. « Mon instinct était en mode fuite ou combat et je viens de partir. »

«Je crois que j’ai fait la bonne chose en me défendant. Est-ce que j’étais con ? Probablement », a-t-elle ajouté. « En fin de compte, l’intensité de la compétition n’est pas un bon endroit pour moi et il est normal de refuser quelque chose que vous pensez être votre grande pause si ce n’est pas bon pour votre santé mentale ou votre paix mentale. »

Siriano a ensuite informé tout le monde qu’elle ne reviendrait pas à la compétition.

Prajjè, Kenneth et son collègue designer noir Chastity ont tous convenu qu’il y avait certainement une meilleure façon pour Meg de gérer la situation et aurait pu simplement dire non à la demande – ou l’accepter sans agir comme si elle était un martyr ou un sauveur en acceptant.

« Je n’essaie pas de dire que Meg utilisait la race pour créer un drame, elle essayait d’utiliser la race pour être » à terre « avec différentes ethnies et nous rassurer qu’une personne blanche nous soutenait », a déclaré Chastity dans un confessionnal. «Mais si vous aviez vraiment l’impression que nos voix devaient être entendues, toute la situation du modèle n’aurait pas dû se produire. Vous auriez pu facilement dire : « Je vous entends, je vous comprends, mais malheureusement, je ne peux pas », ou vous auriez pu dire : « Oh, oui, vous pouvez prendre mon modèle ».

Prajjè, quant à lui, a déclaré qu’il avait « un peu honte » de son comportement – ​​admettant qu’il « avait sauté ». Pendant la piste, cependant, il a de nouveau défendu Kenneth et a déclaré que sa co-vedette était « dégradée » devant les mannequins et le reste de la distribution. Nina Garcia a également dit à l’équipage qu’elle était « tellement fière » de les voir défendre Kenneth.

Il s’est retrouvé avec le look gagnant de la semaine et alors que celui de Kenneth a été éliminé par les juges, personne n’a été renvoyé puisque Meg s’était déjà auto-éliminée.

« Project Runway » est diffusé les jeudis sur Bravo.