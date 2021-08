Un concurrent nu et effrayé a été mordu par des fourmis de feu et a une description intense de ce à quoi ressemble la douleur

in

Entre Dani Beau et Fernando Calderon, Beau a été le premier à être mordu par des fourmis en Equateur, et c’est malheureusement arrivé sous le pied. Apparaître sur Naked and Afraid signifie bien sûr pas de chaussures tout autant que cela signifie pas de chemises ou de pantalons, donc il y avait peu de moyens pour elle d’obtenir un soulagement de la douleur. Compte tenu de la taille des fourmis, la comparaison avec une “aiguille à gros calibre” est suffisante pour m’éloigner de tous les habitats des fourmis de feu dans un avenir prévisible !