Un condamné à 4 ans de prison, un premier entraîneur surprise et Mourinho éliminé

19 mars 2021 à 11h28 CET



La Ligue Europa est une magnifique compétition qui nous laisse toujours de belles anecdotes. Des histoires surprenantes de grandes équipes tombant contre des adversaires de niveau et de budget bien inférieurs, avec un arrière-plan qui ne laisse personne indifférent. C’était le cas hier à Zagreb. Le monde du football vous donne ces nuits, dans le cas de Mourinho, l’amertume d’être éliminé, mais pour l’entraîneur de Zagreb, c’est une bénédiction dans son premier match à la tête de l’équipe.

Viens et vois. Ce lundi dernier, L’entraîneur du Dinamo Zagreb a démissionné après avoir été condamné à près de 5 ans de prison pour détournement de fonds. Avec le retour de la Ligue Europa pratiquement perdu, ils ont reçu Tottenham, un rival beaucoup plus important, et avec leur objectif plus de terminer le match avec un bon goût dans la bouche que de revenir 2-0 au match aller, le deuxième entraîneur, il a repris l’équipe pour finir de faire le miracle.

Damir Krznar, inconnu jusqu’à hier, a sûrement eu l’une des plus grandes joies de sa carrière d’entraîneur. Comme s’il s’agissait d’un rouleau compresseur, ses joueurs ont répondu avec caractère, ambition et objectifs. Forcer la prolongation après avoir terminé le règlement 90 minutes avec un 2-0 en faveur, en prolongation, ils ont pris encore plus de courage pour marquer un autre but et certifier la passe pour les quarts de finale.

Krznar, oui, Il devra un bon dîner à Mislav Orsic, figure du match en marquant un tour du chapeau et par conséquent, tous les buts du match.