Un condamné à mort en Californie, “Dating Game Killer”, décède en prison de causes naturelles

Un tueur en série condamné à mort en Californie est décédé de causes naturelles à l’âge de 77 ans samedi matin, a annoncé le California Department of Corrections and Rehabilitation.

Rodney James Alcala, connu sous le nom de “The Dating Game Killer” après être apparu dans l’émission télévisée “The Dating Game” en 1978, a été soupçonné ou lié à des dizaines de meurtres en Californie, Washington, New York, New Hampshire, Wyoming, et Arizona.

Il a été initialement arrêté et condamné à mort en 1980 pour le meurtre de Robin Samsoe, 12 ans, en 1979. La Cour suprême de Californie a annulé cette peine en 1984, mais Alcala a été de nouveau condamné à mort en 1986 après un deuxième procès. Puis, en 2003, une cour d’appel fédérale a de nouveau annulé sa peine, lui donnant un autre procès.

À cette époque, l’ADN d’Alcala correspondait aux meurtres de quatre autres femmes et il a été reconnu coupable de cinq chefs de meurtre au premier degré en 2010.

“Vous parlez d’un gars qui chasse dans le sud de la Californie à la recherche de personnes à tuer parce qu’il aime ça”, a déclaré Matt Murphy, le procureur chargé de l’affaire, lors du procès.

Rodney James Alcala, un tueur en série apparu dans l’émission télévisée “The Dating Game” en 1978, est décédé de causes naturelles à l’âge de 77 ans samedi matin, ont annoncé les responsables de la prison. ((AP Photo/David Handschuh, Piscine, Fichier))

Alcala a également plaidé coupable en 2013 du meurtre de deux femmes à New York dans les années 1970, pour lequel il a été condamné à 25 ans de prison.

Les procureurs du Wyoming ont également inculpé Alcala en 2016 pour le meurtre en 1978 de Christine Ruth Thornton, 28 ans, alors enceinte de six mois.

Alcala est soupçonné de jusqu’à 130 meurtres.

Il y a plus de 700 hommes et femmes dans le couloir de la mort en Californie, mais l’État n’a exécuté personne depuis 2006 et le gouverneur de Californie Gavin Newsom a imposé un moratoire sur la peine.

